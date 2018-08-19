涉包庇、勾結恐怖分子 新疆且末公安局原政委遭雙開

2018年08月19日 07:57 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

新疆巴音郭楞自治州且末縣原政委阿力甫·吐爾遜因包庇、勾结恐怖分子等多項不法行為，日前遭到雙開處分，除了開除公職外，並收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題及線索移送司法機關依法處理。

據鳳凰網報導，阿力甫·吐爾遜涉及多項罪名，包括：轉移隱匿證據、收受管理服務物件禮金；公車私用；違規從事營利活動，無償接受管理服務物件服務，安排管理服務物件支付應由其個人支付的費用；不正確履行工作職責；利用職務上的便利，為他人謀取利益並索要、非法收受他人財物涉嫌受賄犯罪；幫助暴力恐怖、宗教極端分子逃避法律懲處；濫用職權犯罪，對涉嫌犯罪分子進行包庇。

自治州當局另外還發現，阿力甫·吐爾遜涉嫌幫助恐怖活動犯罪和煽動民族仇恨、民族歧視犯罪的問題線索。

巴音郭楞自治州指出，阿力甫·吐爾遜身為黨員領導幹部、公安執法人員，本應嚴格遵守黨的紀律和國家法律法規規定，但其卻在政治上蛻變、經濟上貪婪、生活上腐化，與民族分裂分子、暴力恐怖分子、宗教極端分子相互勾結、沆瀣一氣，長期為三股勢力充當保護傘，且政治問題與經濟問題相互交織，是黨的十八大後仍不收斂、不收手的典型「兩面人」，性質惡劣，情節嚴重，依據《中國共產黨紀律處分條例》等相關規定，決定給予開除黨籍處分。

(中時電子報)