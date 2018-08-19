怎樣選舉結果算民進黨慘敗 5％將成關鍵數字？

圖為反年金改革的軍公教人員手擲標語表達憤怒。(資料照,陳怡誠攝)

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中時電子報
／綜合報導

蔡政府執政後，不滿聲浪頻傳，隨著年底選舉腳步近，有許多民眾希望能用選票給民進黨教訓。有網友問及「什麼樣的選舉結果算民進黨慘敗？」其中有人稱台中、彰化、宜蘭、嘉義市跟澎湖都很有可能翻盤，若要到慘敗的地步，要看台南跟高雄，最後只有贏5%以內，就真的慘敗。

政府近期狂打經濟牌，蔡總統曾強調，她上任二年多以來，台灣經濟成長率不斷進步，不僅連四季突破3%，經濟表現也超越南韓。不過，台灣各行各業仍叫苦連天，更有許多人呼籲游子返鄉投票，教訓民進黨。

民進黨這次選舉會和上屆差多少，外界都在關注。有網友在PTT貼文問及什麼樣的選舉結果算民進黨慘敗？他說民進黨目前擁有四都，這四個輸任何一個都算大輸，但目前仍看不到任何徵兆。他說只要守住四都，就沒有所謂的大輸，而小英的位置，應該還是穩如泰山吧？

對此，有網友則回文表示，目前看來台中、彰化、宜蘭、嘉義市跟澎湖都很有可能翻盤，如果這幾個全丟的話就算是失敗。但是真的要到慘敗的地步，可能要看台南跟高雄的情況，如果最後只有贏5%以內，就真的是慘敗了。

其他網友則表示「高雄掉比台中掉還嚴重」、「南高屏沒丟 就贏了啊」、「高雄輸吧 這很大條」、「南、屏基本上不可能丟吧 高雄韓國瑜還有一段差」、「台中輸還好 高雄輸才真的是大敗」、「非高雄人但希望高雄民進黨輸」、「高雄一定要讓民進黨輸」。也有網友認為「台中掉就算慘敗了」、「高雄台南拉近頂多只是面子掛不住，台中市掉就大敗了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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