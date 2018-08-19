滑水道排隊上演火辣激情秀 情侶竟當眾「抓奶搗蛋」

2018年08月19日 08:38 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

小情侶排滑水道的親暱行為，令旁人咋舌。(翻攝爆怨公社)

炎炎夏日，不少民眾會直衝滑水道消暑，不過這對情侶似乎「熱過頭」了！一對情侶排滑水道時，竟不顧旁人眼光，當眾上演火辣激情秀，男方玩起女友傲人的上圍，兩人更大膽地互相挑逗對方下體，超誇張行徑被一旁民眾拍下po網，眾人紛紛驚呼「阿彌陀佛，我的眼睛業障重！」

高雄市府與知名酒廠合作，愛河旁邊打造長達170公尺的巨型滑水道，吸引眾多男女老少前來參與，不過有網友在臉書《爆怨公社》po出幾張令人咋舌的照片，一對情侶在長長的人龍中互相挑逗，可見男的身形消瘦，女方則身材偏向肉感。男方往下撫摸女生腹部，女生則往後抓住男生下體「抖動」，被網友調侃「現在不流行抖音，流行抖肉了嗎」

不僅如此，男子還用手托住女友胸部，更好奇地掀起女生短裙看了看，過程宛如旁落無人，遭發文網友痛批「排隊人潮眾多，路過時畫面不舒服，要打去練舞室打…這是公眾場所…」

暑假出現如此奇景，讓眾多網友開了眼界，直呼傻眼「阿彌陀佛，我的眼睛業障重！」、「等等要拿平安符壓壓驚」、「現在是農曆七月，一切都請多忍耐」、「天啊…我好不蘇湖…」也有人認為，雖然這對情侶妨害風俗，但原po沒打馬賽克公布照片，恐吃上官司。

(中時電子報)