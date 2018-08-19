MLB》洋基98冠軍隊重聚 吉拉迪被無視

洋基1998年世界大賽成員於主場紀念奪冠20周年。(美聯社)

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中時電子報

紐約洋基隊1998年冠軍成員齊聚一堂，19日賽前在洋基球場慶祝他們稱霸世界大賽20周年，不過有兩位重要的成員缺席，就是現任馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)以及季外被洋基摘除總教練的吉拉迪(Joe Girardi)。

吉特缺席是因為他很忙，洋基在球場大螢幕上播放吉特祝賀的短片，他說因為不能錯過女兒(去年出生)的1歲生日派對，這就跟他上次故意不跟著馬林魚到洋基球場一樣令人不爽，但大家可以接受他家庭至上的理由。

當年的重量級成員：救援王李維拉(Mariano Rivera)、捕手波沙達(Jorge Posada)、左投派提特(Andy Pettitte)全數到齊，現場球迷已經很滿足了。

洋基前總教練吉拉迪(1998年是捕手)現在可能閒著，他收到了邀請卻拒絕出席，洋基乾脆就把吉拉迪的片段全部略過，整個紀念儀式沒提他的名字，當做他不是隊伍的成員。吉拉迪執教時也幫洋基摘下1冠，現在搞成這樣還真有點難堪。

(中時電子報)

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