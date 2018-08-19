為攻擊台美作準備 陸有系列轟炸機可用

2018年08月19日 09:22 中時電子報 楊幼蘭

五角大廈在提交美國國會的2018年中國軍力報告中指出，解放軍轟炸機所作的一連串實戰演訓，很可能在為攻擊美國與盟友在亞太的目標，還有台海可能發生的種種狀況作軍事準備。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，報告稱，近3年來，解放軍迅速擴大轟炸機海上的作戰範圍，在關鍵海域汲取經驗。報告並指出，解放軍正尋求賦予長程轟炸機核戰力，讓空軍肩負起核任務。

而美國將密切監視的解放軍轟炸機包括：

◎轟-6K戰略轟炸機

解放軍空軍航空兵5月首度在南海西沙永興島進行起降訓練，而華府認為，這款具有核戰力的轟炸機將升高緊張，並導致區域不穩定。

轟-6K的作戰航程據稱有3,500公里，並搭載射程達1,600公里的空射巡弋飛彈，如今為解放軍的主力戰略轟炸機。就在美國空軍B-52轟炸機4月底飛近南海爭議島礁附近後，轟-6K轟炸機5月隨即在永興島進行起降訓練。

五角大廈報告指出，轟-6K轟炸機2013年服役，裝有巡弋飛彈掛架，並武裝了DH-20對地巡弋飛彈，具備攻擊澳洲與關島等目標的能力。

此外，轟-6K也常用來執行對台的繞島巡航任務。另一方面，2017年8月時，6架解放軍轟6K戰機飛越宮古海峽，接著首度轉向北航，飛往沖繩東部，而沖繩基地駐有4.7萬美軍。

轟-6

◎轟-6戰略轟炸機

它是轟-6K的前身，如今大都用來執行短程任務，最近曾在台灣海峽附近現身。五角大廈強調，未來轟-6的任務可能會針對台灣。

報告指出，基於轟-6的武器裝載量，未來轟-6的任務可能包括反艦，對台灣東部進行全方位攻擊，或是支援封鎖行動等。不過，目前由於缺乏適當的戰機護航，提供防空作戰支援，較容易受攻擊。

◎殲轟-7A戰鬥轟炸機

殲轟-7A又名「飛豹」，是殲轟-7的升級版，2004年開始服役。它的時速最快能達1,808公里，酬載量為9,000公斤。

中國國防部3月時公佈了殲轟-7飛越西部戰區的照片，而這戰區涵蓋的範圍從重慶到西藏和新疆，還有與印度交界的區域。

(中時電子報)