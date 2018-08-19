臉書有顏色？近11萬按讚粉絲頁「靠北民進黨」無故被消失

有近11萬粉絲的「靠北民進黨」臉書專頁如今也「無緣無故」被消失。(靠北民進黨)

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中時電子報

之前臉書帳號批判蔡總統和民進黨政府的接連被停權，國民黨批評這是言論自由的倒退。有近11萬粉絲的「靠北民進黨」臉書專頁如今也「無緣無故」被消失。該專頁另闢新粉絲頁，並宣示捍衛言論自由。網友紛紛批評這是「綠色恐怖」!

核能流言終結者創辦人黃士修及新黨新思維中心主任侯漢廷等人的臉書帳號或粉絲專頁之前曾被檢舉停權，前中國國民黨文傳會副主委胡文琦指出，臉書帳號被停權多發生在批判蔡總統和民進黨政府的人士身上；在蔡英文執政時期，只因為政治評論意見的不同，就發動大量檢舉，是侵犯他人的言論自由，也是對中華民國言論自由的一大傷害及倒退。

有近11萬粉絲的「靠北民進黨」臉書專頁也不知原因被消失，該專頁另闢新粉絲頁，並公告「近11萬粉絲的靠北民進黨專頁，無緣無故無預警消失了，為捍衛言論自由，捍衛中華民國，將無懼打壓，無懼綠色恐佈在此重建專頁。」

網友也紛紛留言「臺灣慢慢走向綠色恐怖」、「台灣人好像已習慣綠色恐怖。」、「為何消失臉書應該給個交待吧…」、「爛透了，民主在台灣比在路邊的狗屎還不值錢」、「如果一個粉絲專頁名叫靠北國民黨可能就不會發生這種事了」。

不只臉書，PTT八卦版日前也發生鄉民抗議某版主「無緣無故」將轉發民進黨負面文章的版友「水桶」(停權)，網友在該版主參選版主文章的回文底下大量推文「"文智"獄」，鄉民也質疑該版主是用「黑箱」灌票手段選上版主，當選後發生許多幫忙捍衛「DPP」名聲的，濫用「水桶」警告人閉嘴事件，讓網友質疑民進黨將黑手伸進八卦版。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

文章來源：靠北民進黨

文章來源：PTT論壇

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