台鐵公告「別再問了」激怒旅客 網：請參考北捷、日本JR經驗

2018年08月19日 09:49 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣最美的風景是人？這句話被台鐵潮州站的公告打臉了！台灣以人情味著稱，台鐵工作人員竟貼出公告，要旅客「先做功課再問」，「別再問了」，引發網友砲轟，貼公告的人後來做出回應，他解釋不是語氣差，而是用語直接。網友對此說法無法接受，看看日本JR鐵路的服務品質，你就會知道改善空間有多大，而捷運從開通到現在也做了不少改變，但台鐵呢？車站資訊弄不好還不給問，實在令人大開眼界。

從公告可看出，張貼的人是運轉人員，稱說「運轉人員非服務台，請見諒！」，除了此用語較為委婉，其他「請先看電扶梯前大螢幕再問」、「鈴響表示列車要開，沒時間回答」，更用粗體字強調「北上列車高雄、屏東一定有停，別再問了！」等用字，讓旅客看了覺得很刺眼。

旅客是否無腦，或是車站資訊揭露不充分之事，網友意見正反意見分陳。不少人認為，「沒有做過改善，先怪旅客無腦，這種辦事方式大開眼界。」、「每個車站提供資訊的樣示都不同，真的超屌」、「捷運從開通到現在也做了不少改變，但台鐵呢？」、「到底造成站務工作量增加的是旅客 還是資訊不足呢題？」、「就算你很煩 也只能心裡想 把很煩寫成公告貼出來是？」、「潮洲就問到煩 那彰化 嘉義 不就更慘」。

有些人則持平回應或提出改善之道，「想到了，看來月台應該要再多個義工幫忙才對」、「看新聞被煩的是行車人員，不過行車人員不是都有工作？」、「這麼多訊息在旁邊都不看不聽是誰的問題？」、「些人就是公告看都不看，就只想問人靠一張嘴」、「先別說加強資訊這回事了，台鐵每個車站能否統一？」。

有網友分享個人在日本旅行的經驗，今年5月在廣島站搭乘新幹線時，因車種多樣而不知該往何處排隊等車，雖月台地面及電子看板也有詳細標示，但在時間緊張的情況下仍不得要領，月台執行運務的JR工作人員見狀，外國人搞不清楚狀況，急忙跑過來指引一番，讓她感覺搭乘JR新幹線真是賓至如歸，台鐵真該加油了！

(中時電子報)