高雄有機場為何不發展觀光？網友4點狂打臉

2018年08月19日 10:10 中時電子報 戴安瑋

新政府上台後，來台陸客大幅減少，觀光產業變慘業！有網友在ptt上po文表示，「高雄明明有國際機場，為什麼不全力發展觀光呢？把全世界的旅客都吸引來高雄玩啊！」引發網友熱議，有網友列出「交通不方便」、「機場航班太少」、「連在地人都覺得無聊」及「少了文化內涵」等4大原因打臉。

原po文在ptt上表示，實在想不出高雄比其它縣市有絕大優勢的地方，但是我 們有國際機場啊，為什麼我們不全力發展觀光，把全世界的旅客都吸引來高雄玩啊，大家有什麼好的建議或方法可以吸引全世界的遊客嗎？我們可以不要跟其它縣市比，跟巴里島、曼谷、香港、大阪等旅遊城市比，把它們的遊客都吸引過來，大家覺得有機會嗎？

該po文引起網友熱議。根據《聯合報》，有網友說，「機場航班太少」，大多都是到香港跟日本的航班，且還比從桃園飛更貴；「交通不方便」，高雄有捷運跟輕軌，但出了市區根本超級不方便，且有一堆不遵守交通規則的機車族，會把觀光客嚇跑；「連在地人都覺得無聊」，高雄雖有一些景點但沒宣傳或規劃，難怪很難吸引遊客啊；「少了文化內涵」，不過，有網友說，這大概是全台灣的問題，「台灣觀光原創性元素太少，只求速成抄襲，然後馬路很髒亂」。

也有網友說，高雄不能跟日本比，真的按條件來看，要跟新加坡學，新加坡好玩多了，人家聖淘沙島有纜車，有環球影城，還有「樂園」，高雄需要一座可以留得住人的樂園。

(中時電子報)