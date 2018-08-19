揭三大問題 洪孟楷：蔡若處理不好兩岸關係必歷史留名

2018年08月19日 10:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文日前出訪友邦，過境美國洛杉磯時赴85度C買咖啡，讓該品牌被打成台獨企業，並遭到大陸網友抵制。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷點出三個問題，並表示蔡若處理不好兩岸關係，此屆任期注定歷史留名。

蔡英文總統出訪友邦，過境喝了一杯85度C咖啡，引發大陸網友抵制。總統昨天首度回應此事，她說很遺憾只是買一杯咖啡，卻引來這麼多政治打壓，咖啡多多少少走了味。台灣企業被迫做政治表態，且弄得兩面不討好，「這樣的發展不健康」，老實講，「對兩岸關係也沒什麼幫助」。

對此，洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中指出，我國總統背負著兩岸議題的重要任務，洪說在我國可視為「兩岸關係是外交的上位政策」。因此過去馬政府時期，依「兩岸關係位階高於外交工作」理念，改善兩岸關係就是雙方停止烽火外交，讓台灣取得更多彈性且變化的國際空間。

洪孟楷點出三個問題，包括一、現在兩岸關係到底好不好？比馬政府時代好還是差？二、蔡英文政府有沒有心或能力在僅剩的一年多任期內把兩岸關係提升？三、兩岸關係若持續低迷，迫使原本模糊空間被迫釐清，這樣到底是讓台灣在國際上的空間更開闊還是更緊縮？洪說在蔡政府的主政下，四個邦交國被迫選擇大陸而與我國斷交；M503航線被片面開啟；國際航空公司認證把我國稱謂變成中國台灣。洪說這些都說明，沒有雙方能接受的中間路線，那不是往左靠就是往右靠，逼迫任何人或國家在面對兩岸上需要選邊站，「在實力原則或市場規模下，我們要佔上風，很難」。

洪說兩岸問題是2020蔡英文總統任期內不可迴避的責任，若想運用政治意識形態來糊弄，恐不僅對岸不買單，國內民眾也無法接受。洪說處理不好兩岸關係，蔡英文此屆任期，注定歷史留名。

(中時電子報)