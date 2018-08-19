MLB》「火球男」登板放火 燒毀陳偉殷勝投

2018年08月19日 11:07 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

只差1出局數就能繳出優質先發，陳偉殷今天6局下2出局、球隊4比2領先時無奈退場，沒想到7局下牛棚投手「火球男」葛雷洛（Tayron Guerrero）卻花光領先，最終馬林魚在延長賽第10局以7比5獲勝。

今天馬林魚靠著狄崔（Derek Dietrich）2局上的陽春砲（本季第15轟）先馳得點，3局下陳偉殷雖挨轟2分砲造成球隊落後，但5局上隊友先追回1分，6局上瑞多在滿壘時擊出帶2分打點的安打，馬林魚以4比2超前比數。

陳偉殷6局上抓下2出局後遭哈波（Bryce Harper）擊出安打，總教練麥汀利（Don Mattingly）立刻決定換投，他此役先發5.2局僅用83球，被擊出5支安打，包括特納（Trea Turner）3局下的2分砲，投出3次三振僅失2分（責失），防禦率來到5.2。

接手的路辛斯基（Drew Rucinski ）以三振結束國民6局下的攻勢，7局下馬林魚再換投葛雷洛，不料他遭墨菲（Daniel Murphy）、伊頓（Adam Eaton）擊出安打，再對韋特斯（Matt Wieters）投出觸身球，國民無人出局攻佔滿壘。

沒想到葛雷洛隨後又出現暴投，接著又被透納擊出安打，國民以4比4追成平手，陳偉殷本季第5勝、客場第2勝落空。第9局2隊均擊出陽春砲，以5比5戰進延長賽。10局上馬林魚以3支安打與1次保送攻下2分，最終以7比5獲勝。

(中時電子報)