外界猜測選總統、組政黨 柯P嘆：謠言起於智者

柯文哲19日出席「2018年中元普渡消災祈福三時繫念法會」，對於外界傳言他規畫組政黨、選總統，他表示「謠言起於智者」，認為傳話的人內心都有特殊目的。（吳堂靖攝）

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台北市長柯文哲近期傳出有意籌組政黨，甚至黨名與蔣渭水當年所組政黨相同，叫「台灣民眾黨」，柯文哲19日受訪再度否認，他表示，自己沒有說要選總統、也沒有規畫要組政黨，想到一句新成語，謠言起於智者，很多人在製造謠言。

柯文哲19日出席華藏淨宗學會舉辦「2018年中元普渡消災祈福三時繫念法會」，會前受訪回應近日籌組政黨傳聞，他無奈表示，常常在報紙上讀到他的作戰計畫，這實在很奇怪，他沒有說要選總統、也沒有要組政黨，為甚麼老是四處傳來傳去？很多人在製造謠言，那些人內心一定都有特殊的目的。

至於前幕僚劉坤鱧在臉書指控2014年擔任柯文哲監票部隊執行長時，幫14名工讀生爭取薪水以及勞健保，跟柯辦長官邱昱凱反應多次，但選舉結束後卻不了了之，痛批柯文哲剝削基層勞工。對此，柯文哲表示，細節他不清楚，管人事支出是小凱，但帳冊應該都有很詳細記錄，相信當事人會出來說明。

另外，昨天原定與柯文哲一起出席台北河岸音樂祭的陳佩琪，因遭媒體批評作風稍嫌強勢，在臉書發文表示將「深自檢討」，臨時缺席活動。柯文哲也為陳抱屈，他表示，其實陳也不是很喜歡出席活動，只是因為她在聯合醫院當醫生，社會局、衛生局，有很多需要代言的活動，喜歡邀她出公差，去了還要被媒體講，還有議員向聯合醫院索資，查柯文哲任內她出席幾場記者會這些，她就覺得很火大。

(中時 )

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