不分區只能當一屆？王金平：要考量優劣

2018年08月19日 10:25 中時 周毓翔 、 王英豪

中國國民黨全代會今日舉行，縣市長候選人齊聚，以棒球全壘打為所有候選人加油。（王英豪攝）

中國國民黨全代會今日舉行，縣市長候選人齊聚，以棒球全壘打為所有候選人加油。（王英豪攝）

國民黨今天舉行第20屆第二次全代會，中常委曾文培等人提案「不分區立法委員，僅能擔任一屆，不得連任」。對此，現任不分區立委，前立法院長王金平則表示，大家可以好好討論，共同決定就好，不過他也認為應該也要考量只當一屆的優劣。新北市長朱立倫則說，「本來就是規定一屆為原則。」

外界質疑這項提案是天王提前的角力戰，國民黨主席吳敦義今回應，不會有角力，過去都有這個制度，不分區就是看對黨的貢獻，他能夠為國家、包括在立法院有能力表現黨對政策的立場，「這很正常，我也做過秘書長，不分區的提名我也負過最重要的責任，不會有問題，從來不會有問題。」

朱立倫則表示，黨的制度就是希望讓更多優秀人才為國民黨打拚，為民眾打拚，好的民意代表到各地選舉都很正常，對於不分區，不論專業或政治組，「本來就是規定一屆為原則，希望每屆優秀人才繼續為黨打拚。」

現任不分區立委吳志揚表示，這就是黨員心聲的表達，不管有沒有通過，都是黨的制度。但他認為，任何時候有任何時候政治的需要，每個黨的不分區規範，跟一個黨裡面不同時期不分區的規範，應該要因應黨的需要可以做不同調整，就看民意的表現。

對於外界質疑這案是因為吳志揚不選桃園市長才出現的，吳志揚則反駁，「要你去選你不去選這才叫徵召，但如果一個地方有其他人要選，怎麼可以用不民主的方式直接徵召呢？沒這個問題啦！」

(中時 )