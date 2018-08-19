陳學聖嗆楊麗環脫黨：沒有任何正當性

2018年08月19日 10:32 中時 周毓翔

國民黨今天舉行第20屆第2次全代會，眼看登記參選在即，桃園、新竹、嘉義都傳出黨內分裂，黨員脫黨參選的現象。新北市長朱立倫今天呼籲登記前要做最大努力團結爭取勝選。不過，桃園市長參選人陳學聖今天怒嗆脫黨參選的楊麗環，「不要親痛仇快，成為歷史罪人。」

陳學聖表示，桃園跟其他有分裂現象的縣市狀況不一樣，他是經過初選脫穎而出的，楊麗環自己也參加初選，而且還是第三名，「她的分裂沒有任何正當性，他出來選只會造成傷害，不要親痛仇快，成為歷史罪人。」

陳學聖強調，桃園一直都在整合，黨主席吳敦義也一直來桃園，盡最大力量不讓力量分散。如果楊麗環分裂的話，也就只有她一個人分裂出去，其他支持者都會留在國民黨繼續支持國民黨，國民黨現在最艱困最需要團結，國民黨會打到最後一刻逆轉勝成功。

前國民黨主席洪秀柱對於部分縣市有分裂的現象表示，「問題當然很嚴重」，很多大家認為擔憂的地方，不到最後關頭絕不能放棄，登記之前應該設法讓局面緩和。朱立倫則說，還是呼籲登記以前做最後努力，希望黨的同志團結一致爭取勝選。

媒體詢問是否代表主席協調能力有問題？洪秀柱表示，主席確實處在困境中，柴米油鹽醬醋茶都成問題，是非常辛苦的，但是以他在政壇打滾經驗，且選舉經驗豐富，腹中應該有對策。朱立倫則回應，全黨一起面對大選，在吳主席帶領下要團結一致，「我或馬總統，還有黨內都要團結，目標是協助主席爭取勝選。」

(中時 )