85°C全球第一千家門市在休士頓 陸網友問小英要光臨嗎？

2018年08月19日 10:32 中時電子報 邱文秀

為慶祝全球展店突破1000家，85度C推出不少紀念商品。（圖／85度C)

經營85°C的美食-KY（2723）身陷兩岸敏感統獨議題泥沼，因被蔡英文總統「路過」美國門市，被打成台獨企業，股價連日溜滑梯，市值蒸發逾近百億元，觀光股王寶座拱手讓人。小英「同慶之旅」回程經過美國休士頓，85°C全球第一千家門市今年7月7日正巧開在美國休士頓，陸網友問小英總統是不是要再「光臨指導」?

總統蔡英文「同慶之旅」去程過境美國洛杉磯，只不過買了杯咖啡，就讓85°C被打成 台獨企業，股價狂跌；回程小英將過境休士頓。總統府發言人黃重諺稍早在機上表示，蔡總統19日上午將赴美國國家航空暨太空總署（NASA）所屬詹森太空中心，預計當地時間19日晚間蔡總統將結束休士頓行程返台，預計台北時間20日晚上11時30分返抵國門。

85°C在全球第1000家門市正好開在美國德州休士頓Bellaire，今年7月7日正式開幕，Bellaire區是德州著名的餐飲一級戰區。為了迎接85度C駐點，休士頓市長Sylvester Turner當天到場與85°C董事長吳政學共同持新店開幕剪綵式並宣布，7月7日為休士頓的「85度C日」，可謂另類「台灣之光」。

台灣7月7日當天85°C的收盤股價為322元，但日前被總統蔡英文「路過」後，母公司美食-KY（2723)股價連日溜滑梯，8月17日收盤跌停228元，3日市值蒸發近新台幣百億元，更痛失觀光股王，換瓦城 (2729) 登上寶座。

由大陸網友經營的臉書粉絲頁「台灣傻事」說，「85°C全球第1000店於2018年7月7日在美國德州休士頓開幕 !希望蔡英文路過休士頓的時候拿出總統樣子，光臨指導!!!」網友也留言「既然說85的92聲明是廢紙，尼就再去一次，不去尼就是怕共產黨！就是承認92共識。」

(中時電子報)