亞運》中華首面獎牌出爐！蔡澤民摘武術長拳銅牌

蔡澤民為中華隊摘下此屆亞運首面獎牌（杜宜諳攝）

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

本屆雅加達-巨港亞運的第1面金牌出現在武術長拳項目上面！去年台北世大運摘銅的中華武術好手蔡澤民，19日在亞運長拳項目，交出9.70的高分摘銅，替中華代表團搶下雅加達-巨港亞運第1面獎牌，也是中華武術隊在亞運史上首面長拳獎牌！

雅加達亞運專輯

訝異高分摘銅創歷史 蔡澤民：贏在長相！

「我自己都出乎意料，竟然可以拿到9.70的高分，」蔡澤民說，「我沒想到可以這麼高分，原本以為只有9.6左右，我想大概是因為自己『長相』加了分，更重要的是，我沒有出現任何失誤，這次還算是次完美套路，我很滿意。」

武術好手蔡澤民（右）為中華隊拿下亞運第1面獎牌，教育部長葉俊榮賀電賀喜，左為教育部體育署長高俊雄。（杜宜諳攝）

由於賽前就備受看好的中國大陸選手孫培原，在蔡澤民前面就拿9.75分的最高分，也讓蔡澤民有點在意，「反正我就沒有壓力，上去努力表現就好，沒有想太多，我反而有點疑惑或許自己變成第7個上場，而不是第8個。」

教育部體育署長高俊雄也特地趕來現場觀看自己昔日學生蔡澤民出賽，「去年世大運澤民在新竹出賽，我因為留在台北看體操，還被說曾為國體大校長的我偏心，所以今天我說什麼都要來武術看長拳，更期望澤民能夠創造佳績！」

地主印尼選手馬維洛獲銀牌。（杜宜諳攝）

這個項目也是本屆亞運場上的第1金，結果由中國大陸選手孫培原以9.75分的高分摘金，地主印尼選手馬維洛9.72分奪銀。

(中時電子報)

中國孫培原武術摘金。（杜宜諳攝）

地主印尼選手馬維洛獲銀牌。（杜宜諳攝）
MLB》「火球男」登板放火 燒毀陳… 亞運》球后戴資穎小試身手 女團…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。