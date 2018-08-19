亞運》中華首面獎牌出爐！蔡澤民摘武術長拳銅牌

2018年08月19日 10:48 中時電子報 黃及人 、 杜宜諳 ／雅加達報導 ／雅加達報導

本屆雅加達-巨港亞運的第1面金牌出現在武術長拳項目上面！去年台北世大運摘銅的中華武術好手蔡澤民，19日在亞運長拳項目，交出9.70的高分摘銅，替中華代表團搶下雅加達-巨港亞運第1面獎牌，也是中華武術隊在亞運史上首面長拳獎牌！

「我自己都出乎意料，竟然可以拿到9.70的高分，」蔡澤民說，「我沒想到可以這麼高分，原本以為只有9.6左右，我想大概是因為自己『長相』加了分，更重要的是，我沒有出現任何失誤，這次還算是次完美套路，我很滿意。」

武術好手蔡澤民（右）為中華隊拿下亞運第1面獎牌，教育部長葉俊榮賀電賀喜，左為教育部體育署長高俊雄。（杜宜諳攝）

由於賽前就備受看好的中國大陸選手孫培原，在蔡澤民前面就拿9.75分的最高分，也讓蔡澤民有點在意，「反正我就沒有壓力，上去努力表現就好，沒有想太多，我反而有點疑惑或許自己變成第7個上場，而不是第8個。」

教育部體育署長高俊雄也特地趕來現場觀看自己昔日學生蔡澤民出賽，「去年世大運澤民在新竹出賽，我因為留在台北看體操，還被說曾為國體大校長的我偏心，所以今天我說什麼都要來武術看長拳，更期望澤民能夠創造佳績！」

地主印尼選手馬維洛獲銀牌。（杜宜諳攝）

這個項目也是本屆亞運場上的第1金，結果由中國大陸選手孫培原以9.75分的高分摘金，地主印尼選手馬維洛9.72分奪銀。

(中時電子報)

中國孫培原武術摘金。（杜宜諳攝）