哇！台中花博首波特約店優惠 比周年慶還划算

2018年08月19日 11:39 中時 盧金足

「卡」省錢！必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。（圖／台中市府提供）

花博卡首波超過700家特約商店優惠即日起開跑，入住金典酒店住房半價。（圖／台中市府提供）

台中市民持花博卡，到「心之芳庭」景點可享免費入園。（圖／台中市府提供）

花博卡首波特約商店優惠即日實施，肯德基憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐，只要205元。（圖／台中市府提供）

憑花博卡入住永豐棧酒店，可享多元優惠。（圖／台中市府提供）

「卡」省錢！必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。（圖／台中市府提供）

台中花博將於11月3日開幕，台中市政府推出花博卡並推出特約商店優惠，目前已超過2600家。（盧金足翻攝）

係金Ａ！你申請台中花博卡了嗎？錯過優惠對不起你的荷包！台中市府19日宣布，全台中市花博特約商店優惠超過2600家，首波超過700家特約商店優惠即日起開跑，涵蓋食衣住行育樂各領域，其中，肯德基憑花博門票憑證或花博卡，出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐只要205元；必勝客憑花博門票憑證或花博卡，出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐只要450元，讓擁有花博卡的民眾直呼「比周年慶還讚！」

台中市民才能申請的花博卡，真的「卡」好用！2018台中花博將於11月3日開幕，台中市政府開放市民申請花博卡，並推出特約商店優惠，由台中市府經濟發局及市府團隊，全心全力與各店家一家一家商談優惠及折扣，號召一起響應花博盛會，獲得店家以優惠的實際行動熱烈力挺。

迎接花博，歡迎市民踴躍體驗花博卡的好康！ 市府表示，目前已超過2600家，食衣住行育樂豐富多元，首波超過700家特約商店優惠，包括肯德基套餐優惠、心之芳庭、薰衣草森林免費入園、金典酒店住房半價，必勝客、赤鬼炙燒牛排、特力屋等均有不同優惠措施。

此外，肯德基憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶原價299元指定雙人套餐，只要205元；必勝客憑花博門票憑證或花博卡，並出示優惠券或手機圖檔，外帶指定原價1063元套餐，只要450元。

北澤壽喜燒專門店用餐消費，2人以上可享9折；赤鬼炙燒牛排則推出95折優惠。台中多家糕餅店也與市府合作推出多項優惠，例如太陽堂食品企業有限公司推出自製產品9折；至小林煎餅消費滿399元也可享95折優惠，但特價品及滿額折扣除外。

這些景點持花卡入園攏免錢！市府說，包括心之芳庭、薰衣草森林持花博卡可免費入園；台中金典酒店推出每日限量精緻房型5折優惠，且無須加收服務費，但特殊節日不適用；裕元花園酒店推出平日住房享原價5折、平日用餐享9折優惠；特力屋消費滿3000元現折300元優惠。

此外，還有包括和原日式家庭料理、歐都納戶外休閒用品、樹太老日本定食專賣店、薔薇派、阿秋大肥鵝、永豐棧酒店

、長榮桂冠酒店、谷關溫泉飯店、紅點文旅等超過700間(含分店)首波特約商店，憑花博卡均可享多元優惠。詳情可上2018台中世界花卉博覽會官網

(中時 )