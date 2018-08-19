亞運》球后戴資穎小試身手 女團首戰直落三擊潰巴基斯坦

2018年08月19日 10:48 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

世界球后戴資穎19日在雅加達-巨港亞運會女子羽球團體賽首戰第一單打花費不到半小時即以二比零輕鬆擊敗巴基斯坦選手馬赫德.沙札德；隨後白馭珀和江穎麗也同樣是直落二擊潰對手，中華隊秋風掃落葉晉級八強。

戴資穎面對實力有段明顯差距的馬赫德.沙札德，一開始沒有很適應，一度4比7落後，但她隨即調整好腳步，不但後來居上，而且還以21比14搶下首局。

次局，小戴又碰到上空亂流，打來有些綁手綁腳，不過心臟夠強大的小戴，最終仍以21比17贏得比賽。

戴資穎賽後受訪時表示，這是她今年第3次來到這個比賽場地(印尼公開賽與印尼超級賽)，今天比賽和前兩天練習狀況不太一樣，第一局觀眾席上的燈光，以及第二局的順風，都比較難以控制球的力道，幸好聽到觀眾席上一位印尼球迷用中文喊著「加油」，感覺好親切、好可愛。

戴資穎說，以往來到這裡都會有大量的球迷吶喊著，今天或許是第一場比賽，太早了，球迷都還沒睡醒，有點冷清。

第二點女單中華隊派出世界排名29的白馭珀，兵不血刃的以21比5、21比6血洗莎哈拉.卡米；第三點女單世界排名46的江穎麗(原名江美慧)，去年台北世大運銅牌，一開賽就連拿13分，絲毫不給對手面子，21比6、21比7勝出。

(中時電子報)