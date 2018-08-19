亞運》球后戴資穎小試身手 女團首戰直落三擊潰巴基斯坦

亞運羽球女團賽16強，中華隊遭遇巴基斯坦，世界球后戴資穎輕鬆拿下第1點單打。（陳怡誠攝）

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

世界球后戴資穎19日在雅加達-巨港亞運會女子羽球團體賽首戰第一單打花費不到半小時即以二比零輕鬆擊敗巴基斯坦選手馬赫德.沙札德；隨後白馭珀和江穎麗也同樣是直落二擊潰對手，中華隊秋風掃落葉晉級八強。

雅加達亞運專輯

戴資穎面對實力有段明顯差距的馬赫德.沙札德，一開始沒有很適應，一度4比7落後，但她隨即調整好腳步，不但後來居上，而且還以21比14搶下首局。

次局，小戴又碰到上空亂流，打來有些綁手綁腳，不過心臟夠強大的小戴，最終仍以21比17贏得比賽。

戴資穎賽後受訪時表示，這是她今年第3次來到這個比賽場地(印尼公開賽與印尼超級賽)，今天比賽和前兩天練習狀況不太一樣，第一局觀眾席上的燈光，以及第二局的順風，都比較難以控制球的力道，幸好聽到觀眾席上一位印尼球迷用中文喊著「加油」，感覺好親切、好可愛。

戴資穎說，以往來到這裡都會有大量的球迷吶喊著，今天或許是第一場比賽，太早了，球迷都還沒睡醒，有點冷清。

第二點女單中華隊派出世界排名29的白馭珀，兵不血刃的以21比5、21比6血洗莎哈拉.卡米；第三點女單世界排名46的江穎麗(原名江美慧)，去年台北世大運銅牌，一開賽就連拿13分，絲毫不給對手面子，21比6、21比7勝出。

(中時電子報)

亞運》中華首面獎牌出爐！蔡澤民… 亞運》訝異高分摘銅創歷史 蔡澤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。