中市府推全民運動 高架橋下化身運動空間

台中市府利用高架橋下廣設運動空間，推廣全民運動風氣。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

為推廣全民運動風氣，台中市政府利用高架橋下空間設置各式運動設施，其中，龍井區龍田陸橋下打造成直排輪曲棍球、溜冰場複合式運動空間，深受居民喜愛。

目前包括大肚區永順里國道三號高架橋下、烏日區光明里斜張橋下、霧峰區五福里中投橋下、西濱快速道路高架橋下等4處，運動局正規劃溜冰場、網球場和籃球場等空間，未來將逐步推廣全市，方便市民就近運動。

運動局表示，除大型國民運動中心、體育場、運動公園外，市府也盤點各行政區高架橋下的閒置空間，加以活化成各類運動場所。其中，龍井區龍田橋下方空地原是公路總局閒置土地，地方建議設置直排輪曲棍球場及溜冰場，市府積極協調下，投入350萬元預算，台電公司補助250萬元，總經費600萬元，今年6月30日已完工啟用。

位於大肚區永順里國道三號高架橋下，運動局規劃建置基地面積1300平方公尺的網球場；烏日區光明里斜張橋下，則設置籃球場；霧峰區五福里中投橋下，除了規劃設置籃球場，也將有健體設施。這3處規劃案將提送教育部體育署，納入前瞻基礎建設計畫「營造休閒運動環境計畫-營造優質友善運動場館設施」審核。

此外，西濱快速道路台61線160K+400至160K+800高架橋下空間，運動局也因應當地民眾建議，著手規劃籃球場及溜冰場各一處。

運動局表示，高架橋下空間利用，除土地與經費問題外，更必須尊重地方意見，像是龍井區龍田陸橋的直排輪曲棍球、溜冰場複合式運動場，就是呼籲在地聲音，完工後也更能吸引當地民眾廣泛使用，提升效能。

市府說，未來會持續盤點全市高架橋下可用空間，聽取在地需求與建議，爭取經費設置符合民眾期待的運動設施與場所，鼓勵運動風氣。

(中時 )

高人氣兩岸通吃？柯P：我也是台… 獨家／實地走訪休士頓85度C未受…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。