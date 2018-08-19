中市府推全民運動 高架橋下化身運動空間

2018年08月19日 10:56 中時 盧金足

為推廣全民運動風氣，台中市政府利用高架橋下空間設置各式運動設施，其中，龍井區龍田陸橋下打造成直排輪曲棍球、溜冰場複合式運動空間，深受居民喜愛。

目前包括大肚區永順里國道三號高架橋下、烏日區光明里斜張橋下、霧峰區五福里中投橋下、西濱快速道路高架橋下等4處，運動局正規劃溜冰場、網球場和籃球場等空間，未來將逐步推廣全市，方便市民就近運動。

運動局表示，除大型國民運動中心、體育場、運動公園外，市府也盤點各行政區高架橋下的閒置空間，加以活化成各類運動場所。其中，龍井區龍田橋下方空地原是公路總局閒置土地，地方建議設置直排輪曲棍球場及溜冰場，市府積極協調下，投入350萬元預算，台電公司補助250萬元，總經費600萬元，今年6月30日已完工啟用。

位於大肚區永順里國道三號高架橋下，運動局規劃建置基地面積1300平方公尺的網球場；烏日區光明里斜張橋下，則設置籃球場；霧峰區五福里中投橋下，除了規劃設置籃球場，也將有健體設施。這3處規劃案將提送教育部體育署，納入前瞻基礎建設計畫「營造休閒運動環境計畫-營造優質友善運動場館設施」審核。

此外，西濱快速道路台61線160K+400至160K+800高架橋下空間，運動局也因應當地民眾建議，著手規劃籃球場及溜冰場各一處。

運動局表示，高架橋下空間利用，除土地與經費問題外，更必須尊重地方意見，像是龍井區龍田陸橋的直排輪曲棍球、溜冰場複合式運動場，就是呼籲在地聲音，完工後也更能吸引當地民眾廣泛使用，提升效能。

市府說，未來會持續盤點全市高架橋下可用空間，聽取在地需求與建議，爭取經費設置符合民眾期待的運動設施與場所，鼓勵運動風氣。

(中時 )