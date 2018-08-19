台北醫院火災釀13死 家屬批：醫院避而不談

家屬在法會中場休息時，由死者劉福有的家屬代表發表聲明。（葉書宏攝）

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家屬在法會中場休息時，由死者劉福有的家屬代表發表聲明。（葉書宏攝）
家屬在法會中場休息時，由死者劉福有的家屬代表發表聲明。（葉書宏攝）

衛福部台北醫院7樓護理之家13日發生火警，釀成13死11傷，家屬今（19日）上午8時在板橋殯儀館舉行頭七功德法會，家屬在法會中場休息時，由死者劉福有的家屬代表發表聲明，不希望只把錯歸咎在第一線人員，而忽略了最根本的問題，「2次會談醫院避而不談，家屬在處理後事時，內心充滿遺憾！」

法會中場休息時，有家屬不滿政府相關單位的處理方式，直接在靈堂內與衛福部人員爭吵表達訴求。死者劉福有的家屬則代表9名死者家屬發表聲明。

家屬表示，這7天來以來，家屬除了安排亡者的後事，一直在等待，等待醫院可以給予醫院事件始末的初步答覆，令人難過的是，在之前的2次會議，院方針對此事都避而不談，家屬在處理後事時，心理充滿著遺憾。

家屬指出，遺憾不知道如何向亡者訴說事發經過，以讓亡者一路好走，希望相關單位，可以盡速釐清真相並加以說明，慰亡者在天之靈。

家屬提到，這段時間，各地專家對此事發表的評論，了解這次的事故，是從護理之家的硬體設施不足，乃至救災時的應變計畫失靈，導致如此多的傷亡。「這是一個整體、系統性的異常，不希望最後，只是把錯歸咎在第一線人員身上，而忽略了最根本的問題。」

家屬表示，護理之家的配置，真如院方說的一切合法，但現實中卻發現還有很多不足的地方，希望政府可以從根本開始改革。從法條、稽查到正確防災觀念的宣導及演練。在這老年化的社會，長照是政府需要持續發展監督的事業，衷心希望不要再有下一次事件，再有更多的家庭承受著現在所經歷的一切。

9名死者家屬包括吳士奇、李施玉珠、林丁鳳、葉徐圓妹、李循良、劉福有、王仁傑、黃林新女及張救。

(中時 )

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