花錢帶烏龜去看病 王俊凱引領孩子愛護動物

2018年08月19日 11:41 中時 林志成

新北市八里國中生物科老師王俊凱，對於推廣環境及生命教育不遺餘力，在校內成立「生物研究社」，帶領學生學習如何照顧生物，並結合服務學習，協助校園栽種蝴蝶寄主植物，進行野百合復育，他最近被教育部選為教育家典範人物。

「老師，飛哥感冒了！」去年10月，八里國中的師生們在聽說養在校園裡的寶貝烏龜飛哥生病了，都緊張了起來。王俊凱帶著學生，扛著重達35公斤的飛哥到動物醫院看診，動物沒有健保，掛號費連帶照X光及感冒藥的費用，就花了3000元。花錢沒關係，重點是這隻平常活力充沛經常偷溜出窩在校園裡逛大街的校龜，竟然怕藥苦不肯吃藥，學生還得將藥先融化在香蕉裡，才能騙牠吃進去。

某日，王俊凱帶著學生到紅水仙溪溯溪探險調查，意外發現外來種蜥「綠水龍」在此處建立了族群，他們帶回7隻於校內飼養，透過野外觀察、飼養及實驗，他提出了「捕捉-認養」的移除策略，不但處理入侵外來種的問題，也進行生命教育及「異地保種」，並順勢成立了「兩棲爬蟲收容教育中心」，將綠水龍繼續飼養並作為教學用途。

同時，王俊凱也在校內成立了「生物研究社」，帶領學生協助校園栽種蝴蝶寄主植物，並透過攀樹體驗活動認識校園老樹，甚至到校園周遭的埤塘利用自製環保的創客蝦籠進行魚類的調查等等。種種課程與活動，都是希望引導孩子們能夠親近自然、熱愛自然，並藉由觀察生態及飼養動物的過程，讓他們學會珍愛環境，尊重生命。

每學期的家長日，王俊凱會在操場舉行夜間點燈活動，結合生物課介紹昆蟲趨光的原因，利用昆蟲的趨光性做燈光誘集，並和學生一起排排躺在操場上觀星，實地認識課本中所提到的北斗七星、夏季大三角等星座。「八里國中位處偏鄉，光害比較少，星空很亮、很美，晚上躺著看星星，真的會有一種感動！」

「環境教育必須是從切身體驗的。」王俊凱說，在課堂上看課本或影片，往往達不到預期的效果，不如帶學生親自走一趟，接觸大自然，「從活動中，孩子們也能開拓視野，看到更多的世界。」

(中時 )