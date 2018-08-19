12種口味任君挑選 還有隱藏版限定漢堡

2018年08月19日 11:43 中時 葉書宏

新北市中和區的「15號早午餐吧」創立2年多，店內販售12種不同口味漢堡，滿足消費者不同喜愛。（葉書宏攝）

新北市中和區的「15號早午餐吧」創立2年多，店內販售12種不同口味漢堡，滿足消費者不同喜愛。（葉書宏攝）

位於新北市中和區的「15號早午餐吧」創立2年多，店內販售12種不同口味漢堡，滿足消費者不同喜愛，另外，還有隱藏版限定「薯餅起司蛋漢堡」，每個漢堡中均添加店家特製醬料，與一般添加番茄醬的漢堡有所不同，每一口都是滿滿的幸福味。

「15號早午餐吧」位於中和區圓通路，是當地人喜愛的早餐店之一，店內共販售豬肉蛋、香雞蛋、三杯燻雞蛋、日式鮮蝦蛋、黑胡椒豬排蛋、總匯蛋、香腸蛋、檸檬雞柳蛋、卡拉雞腿蛋、韓式香辣雞腿蛋、日式豬排蛋、莫里西斯蛋等12種口味漢堡。

祁姓店長說，一般店家販售的漢堡大多以番茄醬為主，從事早餐業逾20年資歷，自行研究獨家的「漢堡醬」，儘管耗時費工，卻可以讓消費者吃到不一樣的好滋味，「儘管累一點沒關係，健康美味最重要！」

除了菜單中的12種漢堡，祁姓店長說，也有提供消費者客製化服務，在常客要求下，她們也設計出「薯餅起司蛋漢堡」；另外，莫里西斯蛋漢堡相當獲得常客喜愛，漢堡內包著新鮮的雞腿肉，每一塊雞腿肉都經過精心醃製，肉質鮮甜可口，一吃成主顧。

蘇姓常客說，豐盛的早餐可以為一天注入新活力，店內漢堡口味多元，可以滿足每天不同的喜好，另外，店員們非常親切，一聲聲「早安！早安！」拉近彼此的心。徐姓常客則說，店員們很細心，都會默默記下客人喜愛的餐點，一抵達店門口，店員就已經知道要點什麼，還可以先打電話訂購，節省等待時間。

店名：15號早午餐吧

地址：新北市中和區圓通路15號

電話：02-2242-2210

營業時間：每天上午6時至下午1時30分（公休依店內公告）

售價：各式漢堡35元至60元不等

(中時 )