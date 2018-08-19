媲美F-15鷹式 陸殲-16遠程攻擊機戰力成形

中共空軍仿製俄製蘇-30MK2的多用途攻擊機殲-16已全面形成戰力，陸續在解放軍換裝殲-11戰機，其遠程攻擊能力將直接威脅美國在亞太地區盟友。（圖／新華社）

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中時電子報
殲-16多用途遠程攻擊機

美國媒體報導，以仿製俄羅斯蘇-30MK2的大陸殲-16雙座多用途戰鬥機即將全面形成戰鬥力。其航電系統經過大幅改良，加上新配備大量精確制導武器，其遠程攻擊能力將直逼美F-15「鷹式」戰機與俄製蘇-30MK2「側衛」戰機。

據美國《國家利益》網站在一篇題為「中國F-15到底會有多厲害？」的文章中說，殲-16是由大陸瀋陽飛機工業集團仿製俄羅斯蘇-30MK2的先進戰鬥機，其設計理念與美國空軍波音F-15E鷹式戰鬥機相似，將使北京擁有一種遠程打擊戰鬥機。不過，目前尚不清楚這款中國戰機的性能與同類的西方和俄羅斯戰機相比孰高孰低。

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報導稱，解放軍表示，殲-16基本型的干擾組件「使其電子戰能力大大提高」，此外還有一款名為殲-16D的電子戰飛機。而殲-16配備功能強大的大陸製有源相控陣火控雷達。與蘇-27/30戰機家族一樣，殲-16配有一門30mm口徑航炮，可掛載多種空空導彈、火箭彈、衛星制導炸彈、反艦導彈以及反輻射導彈。

此外，這款戰機擁有可收放受油口，具備空中加油能力。殲-16裝有兩台渦扇-10「太行」發動機（由瀋陽黎明航空發動機集團生產），據稱一台這種發動機的推力可達20050磅（約9噸），最大加力推力為31500磅（約14噸）。

報導稱，從數據上看，殲-16與F-15E「攻擊鷹」或蘇-30SM大致相當。不過，殲-16由蘇-30MK2開發而來。蘇-30MK2是阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠生產的戰鬥轟炸型「側衛」的出口版本。儘管中國對殲-16的機身進行了更改，安裝了全新航電系統，關於這款戰機的效能仍存在疑問。

報導指出，殲-16並沒有裝備鴨翼和軸對稱矢量推力發動機。在其機身似乎並未像蘇-35那樣經過大幅重新設計的情況下，尚不清楚它將如何補償因加裝更精密的相控陣雷達所增加的重量。

迄今為止，渦扇-10A發動機的表現並不搶眼。不過，鑒於渦扇-10的技術來自於CFM國際公司生產的CFM-56商用渦輪風扇發動機，這款發動機或許會表現出色。因為CFM-56由通用電氣公司的F-101發動機發展而來。F-101為羅克韋爾國際公司的B-1B「槍騎兵」轟炸機提供動力，F-16「戰隼」戰鬥機的F-110發動機也是以它為基礎開發的。如果中國能夠完善渦扇-10A的設計和生產，殲-16或許終將成功。特別是如果殲-16的航電系統性能可與西方和俄羅斯媲美的話。

報導認為，擁有可靠的渦扇-10A發動機和良好航電系統的殲-16可以在掛載大量精確制導武器的情況下，對敵人進行遠程奔襲，讓北京獲得遠程打擊能力。有了這款飛機，解放軍空軍將擁有性能良好的遠程攻擊平台，足以在太平洋地區對美軍及其盟友的軍事基地和其他設施形成威脅。在配備防區外發射精確制導武器時，這款飛機的威脅就更大了。不過，殲-16仍需要一些時間來證明自己。

(中時電子報)

文章來源：Just How Dangerous Will China's 'F-15' Actually Be?

文章來源：美媒：殲16將全面形成戰鬥力 強化中國遠程打擊能力

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