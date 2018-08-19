亞運》訝異高分摘銅創歷史 蔡澤民：贏在長相！

2018年08月19日 11:49 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

自詡是中華武術隊「F4」大哥「F1」的蔡澤民，成為中華隊在亞運史上首位拿下長拳獎牌的選手，也是中華隊在雅加達-巨港亞運首位拿下獎牌選手，賽後他笑著說：「大概是我比較帥吧！老實講，我自己都沒預期能拿這麼高分。」

國小就開始接觸武術，卻到國中參加過青少年國際賽，才認真投入武術，能創歷史摘銅，蔡澤民最感謝的還是自己雙親，「這面銅牌要送給我的父母，因為沒有他們的關心或體諒，我不可能有這樣成績，甚至感覺很對不起他們。」

其實這是蔡澤民生涯首度參加亞運，就有如此亮眼成績很不簡單，他也拿到100萬國光獎金，「我應該會把錢交給父母存起來，畢竟這是很難得的獎金，我原本以為有機會銀牌，卻被印尼選手超車，但這個分數已是我生涯新高了。」

蔡澤民強調，奪下這面亞運銅牌的意義非凡，也代表自己經歷了另一個里程碑，當然必須要感謝很多人，包含今天特地趕來加油的體育署長高俊雄，起碼自己今天並未出現任何失誤，算是相當完美地做完自己的比賽套路。

「我刻意編排自己動作套路具有『亮度』，也就是看起來每個動作很有精神，且努力加進自己的特色，」外表確實相當帥氣的蔡澤民說，「前半段趁著有體力做出有難度與複雜動作，後半段就簡單一點，這是賽前就跟教練講好的。」

成為中華武術隊史上首位拿下亞運長拳獎牌的人，蔡澤民認為，自己只是第一個，後面還會有第二與第三個中華隊選手做到，「我能夠拿到生涯最高分數，我就很開心了！」

(中時電子報)