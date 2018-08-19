身上老是莫名瘀青 可能這方面功能出問題了

身體出現莫名瘀青，透露身體可能出問題了。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

明明沒有猛烈碰傷，早上起來卻發現身上一塊瘀青？現在正值農曆7月鬼門大開，長輩恐怕會認為這些來歷不明的瘀青，是「鬼掐」的。醫師說，這種認定失之迷信，應該沒人會當真，若從科學角度檢視，它的確透露了身體可能出問題了。

《科普中國》報導，瘀青是因身體受到強烈撞擊，或是突然拉伸，導致皮下微血管破裂，血液從微血管進入皮下組織而生瘀血，隨著時間變化顏色呈現從紅變紫。

專家指出，瘀青的成因主要有三個：

1.血管壁功能異常

有些人微血管天生脆弱，不用猛烈撞擊，瘀青就會悄悄出現，有時甚至不會產生任何痛感。

2.缺乏血小板

血小板主要功能是幫助血管收縮，修復血管損傷，而人體一旦缺乏血小板，會讓受損血管不斷向組織滲出血液，造成瘀青的情形。

在何種狀況下，我們人體會出現血小板缺乏？一個是血小板生成障礙，例如缺乏維生素B12或葉酸；另一種是血小板遭到破壞，例如青黴素、頭孢類等抗生素都會造成免疫性血小板破壞。

3.缺乏凝血因子

人體有10幾種凝血因子，只要缺乏任何一種，凝血反應都會受阻，例如血友病等先天疾病，就會有凝血因子缺陷。而後天因素中，缺乏維生素K和肝臟疾病也會釀成凝血因子合成障礙，也會出現瘀青。

河北燕達陸道培醫院血液科副主任醫師呂范永表示，有些瘀青不用治療，就可自行消退。平時多吃一些新鮮蔬果和高蛋白食物，適當補充些維生素C就可以了。體內膠原蛋白充足了，皮膚血管彈性好，不硬不脆，就不容易出現皮下出血的情況。

有些淤青則可能是嚴重的血液病，比如急性白血病、再生障礙性貧血、血友病、肝硬化等。凝血功能障礙、血小板減少等原因，導致皮下出血，逐漸滲到皮下，也會出現皮膚淤青。

(中時電子報)

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