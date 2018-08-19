獨家／實地走訪休士頓85度C未受影響 照常營業

2018年08月19日 12:22 中時 陳建瑜

台灣學者在臉書上稱，蔡英文總統過境休士頓時，附近台灣商家，包含85度C在內，將公休一日，以避免遭貼上台獨標籤。對此，本報記者實地走訪蔡總統下榻飯店附近10分鐘車程的85度C，店內經理表示，明早7時準時營業，這幾天也都正常，沒有受到影響。

世新大學傳播學者游梓翔在臉書上指出，休士頓有不少台灣茶飲企業，包括85度C、歇腳亭、功夫茶與貢茶等，為避免再發生類似事件，他要先破梗，以免台商受到政治影響。有網友回應，所有台商企業全部關門公休一天。

不過，在蔡總統當地時間18日下午抵達飯店後，記者實地走訪附近10分鐘車程的85度C，晚間看起來客人依舊絡繹不覺，架上麵包幾乎快要橫掃一空。

記者詢問明日是否營業，店內經理表示，明日照常早上7時營業，沒有受到任何影響，都很正常，顧客也都正常上門光顧，跟平常沒有什麼不一樣。

旁邊的店員聽聞記者詢問此事時，還表示自己知情。該名店員說，因為她朋友的媽媽是台灣人，詢問她85度C在台灣發生的風波，85度C邀請台灣總統上門一事。該名店員表示，這幾天並沒有受到任何影響。

記者還前往旁邊的台灣「金萱」飲料店，詢問一名在美3年的柯姓台灣人，他表示，還是要支持台灣企業，畢竟台灣企業在外生存並不容易，但他認為85度C有點棄國家於不顧，不過一個企業目的還是賺錢，他個人不會去抵制，但會對他們感到不恥。

柯先生認為，可能剛好蔡總統來美國，中國抓了一個小把柄攻擊台灣。

另一名在美6年的趙姓大陸人表示，85度C店員給台灣總統簽名，不代表一個企業立場，但就85度C聲明，感覺是在打台灣的臉，畢竟他是台灣企業，為了哄中國人去做這件事，她覺得沒有必要。

趙小姐說，她在抖音上看到，有人拍小視頻看見85度C被抵制，沒有人進去買，中國人對此很自豪，她覺得沒有必要小題大做。

(中時 )