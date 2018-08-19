辛辛那提網賽》「費爸對喬帥」 決賽再演夢幻對決

喬柯維奇（見圖）挺進辛辛那提網球賽男單決賽，將再度碰上老對手費德勒。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
費德勒（見圖）將要第46次和喬柯維奇交手。（美聯社）

辛辛那提網球賽今年男單決賽，將再度看到兩位前世界球王瑞士「費爸」費德勒（Roger Federer），對上塞爾維亞「喬帥」喬柯維奇（Novak Djokovic）這將是兩人生涯第46次交手、自2016年後第一次，如果喬帥順利過關，將成為網壇史上第一位，拿過所有ATP職業男網協會1000等級大師賽所有冠軍的男子選手。

今天凌晨進行的辛辛那提網球賽男單準決賽，當費德勒7：6（7：3）、1：1一盤領先時，比利時戈芬（David Goffin）對手因傷棄賽，費爸輕鬆晉級決賽，喬柯維奇則是6：4、3：6、6：3，費了番手腳才擊退2014年美網男單冠軍、目前世界第7的克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）。

雙方過去45次過招，喬柯維奇23勝略佔上風，從2015年起，喬帥6勝3敗，其中7次和費德勒在決賽碰頭，5次由喬帥順利帶走冠軍。

睽違快兩年，球迷終於再度等到「費爸VS.喬帥」的對決戲碼，喬柯維奇說：「我倆有好長一段時間沒交手過了，這感覺很奇怪，因為過去我很習慣要對上費德勒，過去將近10年期間，我跟他過招好多次，他應該是我繼西班牙球王納達爾之外，對決最多次的選手吧！」

喬柯維奇補充：「費德勒的影響很大，不管是場上和他的良性競爭，還是他個人風範，都深深影響我的比賽，我想，面對他會是我在辛辛那提網球賽最棒的挑戰，畢竟過去他在這項賽事有很精采的成績，也曾在數度於決賽擊敗過我。」

(中時電子報)

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