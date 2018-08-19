攝影師熱血義拍 為深山部落孩子留下畢業照

2018年08月19日 12:11 中時 陳大任

「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」熱血義拍邁入第5年，每年3到5月透過攝影師楊文逸號召，募集一群熱血攝影師巡迴偏鄉原民小學拍攝畢業照。今年中華汽車也投入此計畫，提供車輛接駁服務，協助攝影師楊文逸前進部落，為深山部落即將畢業的孩子留下永恆的畫面。

中華汽車長期投入「原夢計畫」推動部落送暖活動，透過員工自發性提案和網路社群傳播，發現很多為台灣努力和付出的人，攝影師楊文逸與一群同樣熱血的攝影師為全台21個偏鄉孩子拍攝畢業照的活動即是一例。由於偏鄉部落處於偏遠地帶，中華汽車特別提供COLT PLUS，協助這群熱血攝影師抵達山之巔、海之角。

偏鄉人口流失嚴重，全台有275所偏鄉小學面臨廢校危機，以新北偏鄉地區為例，就有26所學校全校人數不足50人，還有4校106學年度僅1名新生，不僅如此，2018年新北市烏來福山國小也只有一位畢業生。而面對距離市區需1個半小時車程，很多偏鄉學校找不到願意上山拍攝畢業照攝影師的困境，4年前，「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」召集人楊文逸因為北原山貓吳廷宏老師說：「你來苗栗泰興國小幫孩子拍畢業照吧！」，開始了他每年巡迴全台的義拍計畫，楊文逸說：「拍攝畢業照這件事，對我來說是對孩子的承諾，開始了就沒辦法停下來。」因為他知道部落的孩子，每年都很期待他回來幫他們拍照。

為了讓更多人看到部落孩子燦爛的笑容，「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」於台中秋紅谷舉辦「2018偏鄉義拍計畫攝影展」，以「助人為樂」為主題，集結過去4年義拍的作品，除了真實記錄部落孩子的成長過程，透過作品的展出更能讓人看到原住民傳統服飾之美與珍貴，展期至27日結束。此外，更規劃AR體驗，只要下載「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」app，就能隨時隨地看到攝影展展出作品，詳請請見活動粉絲專頁https://www.facebook.com/events/236445523672308/。

(中時 )