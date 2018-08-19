攝影師熱血義拍 為深山部落孩子留下畢業照

「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」前進部落為一個孩子拍攝畢業照。中華汽車提供

友善列印
中時

「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」熱血義拍邁入第5年，每年3到5月透過攝影師楊文逸號召，募集一群熱血攝影師巡迴偏鄉原民小學拍攝畢業照。今年中華汽車也投入此計畫，提供車輛接駁服務，協助攝影師楊文逸前進部落，為深山部落即將畢業的孩子留下永恆的畫面。

中華汽車長期投入「原夢計畫」推動部落送暖活動，透過員工自發性提案和網路社群傳播，發現很多為台灣努力和付出的人，攝影師楊文逸與一群同樣熱血的攝影師為全台21個偏鄉孩子拍攝畢業照的活動即是一例。由於偏鄉部落處於偏遠地帶，中華汽車特別提供COLT PLUS，協助這群熱血攝影師抵達山之巔、海之角。

偏鄉人口流失嚴重，全台有275所偏鄉小學面臨廢校危機，以新北偏鄉地區為例，就有26所學校全校人數不足50人，還有4校106學年度僅1名新生，不僅如此，2018年新北市烏來福山國小也只有一位畢業生。而面對距離市區需1個半小時車程，很多偏鄉學校找不到願意上山拍攝畢業照攝影師的困境，4年前，「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」召集人楊文逸因為北原山貓吳廷宏老師說：「你來苗栗泰興國小幫孩子拍畢業照吧！」，開始了他每年巡迴全台的義拍計畫，楊文逸說：「拍攝畢業照這件事，對我來說是對孩子的承諾，開始了就沒辦法停下來。」因為他知道部落的孩子，每年都很期待他回來幫他們拍照。

為了讓更多人看到部落孩子燦爛的笑容，「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」於台中秋紅谷舉辦「2018偏鄉義拍計畫攝影展」，以「助人為樂」為主題，集結過去4年義拍的作品，除了真實記錄部落孩子的成長過程，透過作品的展出更能讓人看到原住民傳統服飾之美與珍貴，展期至27日結束。此外，更規劃AR體驗，只要下載「偏鄉學子畢冊圓夢計畫」app，就能隨時隨地看到攝影展展出作品，詳請請見活動粉絲專頁https://www.facebook.com/events/236445523672308/。

(中時 )

身上老是莫名瘀青 可能這方面功…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。