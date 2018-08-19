警察接連猝死 葉毓蘭轟：國家沒給安全保障

三重分局34歲警員申鎧維今天下午被發現在三重警分局交通隊樓上寢室暴斃。（譚宇哲翻攝）

友善列印
中時電子報

新北市及苗栗接連兩天傳出員警在勤務前、後，因心肌梗塞而猝死、命危，長期以來，員警警務繁雜、工作時間不定等問題，再度引起議論，前警大教授葉毓蘭表示，警察是個高風險的行業，但國家沒給他們足夠的安全保障，「連基本的執法尊嚴都沒有」。

《聯合報》報導，行政院院長賴清德昨到苗栗縣大湖鄉視察農村再生執行成果，大湖警分局47歲吳姓警員在特勤專案勤前教育時，因急性心肌梗塞昏倒，經4次電擊及心導管手術後，漸恢復意識；新北市警三重分局交通分隊警員、34歲的申鎧維， 17日下午原應到分局「E化簿冊講習」勤務，卻未出現，後來被發現猝死於寢室內，檢警相驗，初步研判死因是心因性猝死。申的隊上同事在臉書寫下「下輩子不要再當警察了！」

台灣警察業務多達上百種，又被要求無微不至的為民服務，加上近兩年疲於應付成天不斷的街頭陳抗，工作負荷之大，舉世少有。根據統計，2013年到2017年，全國共有36名警察因為執行公務殞命，傷殘人數更高達4484人。

前警大教授葉毓蘭表示，警察是個高風險的行業，但國家沒給他們足夠的安全保障，「連基本的執法尊嚴都沒有」。中華民國退休警察協會總會理事長耿繼文認為，當前警察士氣低落，關鍵就是年金改革；軍警性質相近，年改退休俸版本卻不同，警職退休俸遠不及軍職人員，警察情何以堪！

(中時電子報)

北宜公路一大貨車翻車 2人脫困… 溯源專案耗費近百萬？新北警澄清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。