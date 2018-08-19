警察接連猝死 葉毓蘭轟：國家沒給安全保障

2018年08月19日 12:10 中時電子報 戴安瑋

新北市及苗栗接連兩天傳出員警在勤務前、後，因心肌梗塞而猝死、命危，長期以來，員警警務繁雜、工作時間不定等問題，再度引起議論，前警大教授葉毓蘭表示，警察是個高風險的行業，但國家沒給他們足夠的安全保障，「連基本的執法尊嚴都沒有」。

《聯合報》報導，行政院院長賴清德昨到苗栗縣大湖鄉視察農村再生執行成果，大湖警分局47歲吳姓警員在特勤專案勤前教育時，因急性心肌梗塞昏倒，經4次電擊及心導管手術後，漸恢復意識；新北市警三重分局交通分隊警員、34歲的申鎧維， 17日下午原應到分局「E化簿冊講習」勤務，卻未出現，後來被發現猝死於寢室內，檢警相驗，初步研判死因是心因性猝死。申的隊上同事在臉書寫下「下輩子不要再當警察了！」

台灣警察業務多達上百種，又被要求無微不至的為民服務，加上近兩年疲於應付成天不斷的街頭陳抗，工作負荷之大，舉世少有。根據統計，2013年到2017年，全國共有36名警察因為執行公務殞命，傷殘人數更高達4484人。

前警大教授葉毓蘭表示，警察是個高風險的行業，但國家沒給他們足夠的安全保障，「連基本的執法尊嚴都沒有」。中華民國退休警察協會總會理事長耿繼文認為，當前警察士氣低落，關鍵就是年金改革；軍警性質相近，年改退休俸版本卻不同，警職退休俸遠不及軍職人員，警察情何以堪！

(中時電子報)