《翻爆旺美食》大口吃肉最紓壓 超美味攻略 漢堡控快蒐藏

2018年08月19日 12:14 中時電子報 綜合報導

◎石牌照燒漢堡 網美打卡新地點

吃漢堡也要美美的！近期各餐廳吹起網美風，不僅食物要好吃，裝潢更講求唯美、有趣，還要好拍照，石牌捷運站附近的早午餐店「4dream」一次滿足網美多個願望，店內也提供多種餐點，其中照燒豬排漢堡鮮嫩多汁，搭配新鮮蔬果，一口咬下大大滿足。

◎起司瀑布降臨 創意漢堡誘老饕

美式漢堡吃「粗飽」來這就對！位於新北市三重區的美式漢堡店「初堡」主打各式創意手作漢堡，尤以瀑布起司老饕牛排堡最受饕客喜愛，厚達3公分、巴掌大的現煎多汁牛排，搭配生菜、洋蔥、番茄，淋上瀑布般的巨量起司，超大分量和高貴口感，150元就可以吃到，相當超值。

◎好堡實驗室 掌握潮流有創意

當旅行青蛙遇上漢堡會擦出什麼火花？位於桃園站前商圈的好堡實驗室ATT筷食尚店，店中的特色產品呱呱堡深受年輕人喜愛，討喜的青蛙外型純手工製作，每天限量20個，老闆王嘉偉、王郁婷兄妹專做特色漢堡，掌握美食潮流。

◎幕後黑手特色漢堡 天然無負擔

埔里幕後黑手特色漢堡店是非常低調的早餐店，僅六、日早上開店，無電話預約，但總能吸引熟門熟路的顧客登門。主廚表示，他們的店注重「合理使用」，所有食材來自於真食物；老闆說，不敢說有多美味可口，至少對身體比較不會有額外負擔。

◎手工美式漢堡 大口滿足好過癮

西瑞司新美式餐飲以手工漢堡等美式料理為主打，在台南麻豆、中西區都有開店，主廚兼老闆Charlie發揮年輕人創意，不斷研發各項食材，並融合中西料理，做出新鮮好滋味，就像店名Serious一樣，「認真到極限！」

◎漁市場漢堡 正港海島生猛美味

7年級生澎湖姑娘洪麗雅（Liya）離鄉背井10多年再回到澎湖，憑著一股興趣及衝勁開了家特殊漢堡店「漁市場FishMarket」，專賣澎湖海鮮潛艇堡，展現了最正港的海島生猛海鮮美味。

(中時電子報)