溯源專案耗費近百萬？新北警澄清：擴大溯源實屬必要

2018年08月19日 12:20 中時 葉書宏

新北市淡水警分局鑑識巡官葉光倫今（19日）在臉書靠北警察具名投稿。（翻攝自靠北警察）

新北市淡水警分局鑑識巡官葉光倫今（19日）在臉書靠北警察具名投稿表示，10日已正式提出辭職，他直言，新任的鑑識中心主管本身有很多問題，溯源專案耗費近百萬元預算，又搬出所謂績效制度及壓榨同仁爭取媒體曝光，對此，新北市鑑識中心主任黃國政澄清，治安維護日趨艱難，擴大溯源實屬必要。

葉光倫在文中提到，新主管要求鑑識人員於轄區內發生毒品、槍砲案時前往採證，以求找出上游毒品、槍砲販賣、製造的源頭，這個專案表面上或許可行，但實際上不論問任何一個實際採證的鑑識人員，都知道這是近乎不可能的事。

他表示，在犯罪現場找到在場嫌疑人的跡證，並成功比對到資料庫的概率就已經相對低了，還要再找到上一層甚至上兩層的源頭，有正常邏輯的人都覺得不可能了，即便真的成功溯源，那也一定得是花費高額成本後才得到的結果；在推行此專案的半年期間，至少近百萬的預算已付諸流水。

葉光倫提到，在刑事體系內被批判的績效制度，如果被搬到鑑識這種需要高度中立的領域來會發生什麼事，不可避免的就有可能會發生浮濫採證，甚者有造假情事。

葉光倫最後提到，新主管要求各業務承辦人撰寫新聞稿或是找尋參賽項目，以便發布新聞邀功，小至鑑識講習，大至辦理鑑識體驗營都必須寫出新聞，甚至連實習生來到鑑識中心實習，還要淪為此位主管的新聞工具，實在讓人嘆息！

黃國政表示，溯源採證專案主要期望透過破案現場的勘察採證，提供各類重要案件擴大、溯源偵辦訊息，雖略增同仁工作負擔及鑑定費用，但治安維護日趨艱難，持續精進各項採證作為，協助擴大溯源，打擊犯罪，實屬必要。

黃國政表示，溯源專案採獲相關跡證，自需由外勤人員深入調查偵辦，才可能確認犯罪嫌疑，絕非僅以鑑定結果，逕為認定犯罪事實，更不應有造假虛偽之情事；中心各項工作評核，均係鼓勵同仁強化與精進自身工作，多以獎勵為主，並無新增任何懲處規定，適度考核工作成效，實屬必要。

黃國政強調，中心參加各項競賽與媒體新聞發布等措施，主要透過參與過程，鼓勵同仁多方思考，展現成效，並均以鼓勵參與為主，無任何懲罰措施。

(中時 )