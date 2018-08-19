紐約查獲4.5億美元中製仿冒名牌 逮33華人

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旺報

美國聯邦移民和海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）、紐約東區聯邦法院和紐約市警察局共同宣布，查獲價值超過4億5000萬美元來自中國的仿冒名牌商品，並在16日清晨逮捕參與走私和販賣假貨的33名華人犯罪集團成員，這是美國執法單位在紐約查獲假貨數量最多的一次行動。

這33名華人被控共謀走私、共謀販運假貨、洗錢、移民詐欺等罪名。執法人員還凍結嫌犯所擁有的位於皇后區、布魯克林和史泰登島的9處房產。

根據法庭文件，梁其楓、劉沃奇、張之明和王雨明等人在走私集團中擔當貨櫃箱進口人，他們將走私貨物從中國運輸至紐約和新澤西的港口，在貨櫃箱上標註正規的廠商名稱和地址，通過美國海關的檢查後，將這些貨物運送到布魯克林、皇后和長島的倉庫內，然後販賣至紐約、加州等地的零售商店。

這一犯罪集團已經走私了23個裝有大量假貨的貨櫃至美國，這些假貨包括名牌皮包、皮帶、香水等，這些假貨的正品價值超過4億5000萬美元。

國土安全調查處特勤主任梅倫德斯（Angel Melendez）說，犯罪集團主要使用兩種方式走私，一是將在中國製造的假貨通過合法運輸公司運至美國，二是到中國購買不帶商標的貨品，運輸到美國，然後在這些貨品附上仿製商標出售。

(旺報 )

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