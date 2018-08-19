黃子哲爆：蔡英文是促轉會背後影武者

2018年08月19日 12:44 中時 周毓翔

黨產會日前再次強行查封國民黨在台北及新北市多處地方黨部，國民黨文傳會副主委黃子哲爆料，促轉會當天出示的公文所標註之承辦人，讓背後影武者露了餡，承辦人竟然是小英基金會下的「想想論壇」之主筆陳昱齊。

黃子哲指出，從想想論壇的網站可以看到，陳昱齊寫過多篇轉型正義的文章，意識形態相當明確，親綠的政治立場也毫不含糊，渠核心主張就是要把國民黨的黨史資料通通收歸國有。

黃子哲質疑，除了擔任蔡英文智庫的主筆外，陳昱齊還擔任過民進黨立委李昆澤的助理。如今到促轉會任職，主筆及助理身分是否還存續，尚不得而知。但若是三者兼具，還領由人民納稅錢成立的促轉會薪水，那簡直就是無法無天，堪稱國庫通民進黨的智庫了。

黃子哲表示，促轉會9位委員，可說是綠油油一片，檯面上掛名民進黨有2人，其餘不是親綠，就是與蔡英文關係匪淺。除了前述陳昱齊入會任職外，「想想論壇」的主筆群中，還有楊翠及花亦芬也同時擔任促轉會的委員。所以蔡英文可說是直接或間接掌控了的促轉會。就在國民黨即將舉行全代會之際，促轉會這次與黨產會分進合擊，一併突襲國民黨，蔡英文不無意圖對國民黨下馬威，打擊士氣與信心，並挽救自己低迷的民調之可能。

黃子哲指出，《促進轉型正義條例》第12規定：促轉會應依據法律，獨立行使職權。促轉會委員應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。

黃子哲痛批，看看促轉會這些人先入為主的意識形態，以及與民進黨密不可分的背景；再看看促轉會首發的粗暴手法。如今促轉會，卻像是民進黨的附隨組織，甘願當打手或東廠，去清剿或對付國民黨以及被認定的附隨組織，這豈不是荒謬或諷刺?「此刻最該轉型恐怕是促轉會，而最沒正義的，當然也是蔡英文莫屬。」

(中時 )