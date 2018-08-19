中美貿易戰 陸媒：韜光養晦不是「認慫」

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中時

中美貿易戰波折不斷，近來有大陸網民認為中美實力差距很大，大陸應該韜光養晦，趕緊「認慫」（指妥協、認輸）。對此，中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊文稱，這種試圖以認慫來解決問題的戰略存在「錯誤認知」。大陸前領導人鄧小平講的是「韜光養晦，有所作為，絕不當頭」，不是任由美方作威作福，中方卻照單全收。

中共黨媒《人民日報》海外版公眾號「俠客島」刊登復旦大學國際政治系副教授沈逸的文章「韜光養晦就等於『認慫』嗎？」指出，面對鋪天蓋地而來的中美貿易戰，大陸出現「敵人是如此強大，打也打不過，索性就從了吧，降了吧，慫了吧，一切就都天下太平了」、「中美這輪貿易戰，慫一慫就過去了，沒什麼大不了的」的輿論。

文章認為，在中美貿易戰背景下，這種試圖以認慫來解決問題的戰略，是一種「錯誤認知」，源自對歷史的錯誤學習和一廂情願的思考模式，並不能真正解決問題。

文章稱，主要偏差在於，第一，沒有認識到這是霸權國家對其認定的挑戰者所採取的行動，並非純粹普通意義上的貿易摩擦；第二，沒有認識到今天的美國已不是歷史上和記憶中的那個想打誰就打誰，而且就能打倒誰的超級大國了。

第三，沒有認識到不同時代背景下的國際貿易已經發生了深刻的變化；第四，將認「慫」當成一種振振有詞的戰略，源於對前大陸領導人鄧小平韜晦戰略的碎片化解讀。

文章強調，鄧小平說的是冷靜觀察，穩住陣腳，韜光養晦，有所作為，絕不當頭。不當頭是指不要做和實力不相匹配的事，而不是任由主要戰略競爭對手予取予求，卻保持所謂的唾面自乾。中美關係的發展，從來遵循的都是以「鬥爭求和平、則和平存」的辯證邏輯，而非任由美方作威作福，中方卻照單全收。

(中時 )

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