亞運》中華女籃輕取印度3連勝 搶占分組第1

2018年08月19日 12:34 中時電子報 黃及人 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華女籃提前宣告搶下雅加達-巨港亞運預賽分組第1席位！儘管19日上半場小遇亂流，中華女籃仍在第3節打出19比2瘋狂攻勢，終場84比61轟翻印度，取得預賽3連勝，提前宣告搶下A組第1席位晉級，8強對手還不確定。

中華女籃上半場並未打得如同預期一樣輕鬆，反而意外陷入苦戰，儘管始終保持小幅領先優勢，卻無法擺脫印度糾纏，打完上半場，中華隊僅以33比28領先，雙方罰球次數相當懸殊，中華隊上半場僅罰1次，印度罰了17次。

幸好來到下半場，中華女籃終於發揮應有實力，尤其「雙箭頭」彭詩晴、黃品蓁開始發威，搭配黃凡珊、陳晏宇兩人的三分外線，攜手幫助中華隊打出誇張的19比2攻勢，一口氣擴大中華隊領先差距來到19分，比賽大局底定。

中華女籃12名上場球員都有得分進帳，其中得分最高的仍是彭詩晴，她全場投7中6，貢獻14分、5助攻、2籃板及3抄截，「法拉利」陳晏宇也有13分、5助攻，黃品蓁11分、5籃板與4助攻，吳盈潔與陳鈺君各有9分。

目前中華女籃僅剩1場預賽沒打，時間將在21日晚上7點30碰上地主印尼，中華女籃預賽4戰全勝晉級機會很高，只是闖過8強這關並不困難，準決賽應會碰上強敵日本，屆時才是中華女籃本屆亞運的最大考驗。

(中時電子報)