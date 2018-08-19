亞運》中華女籃輕取印度3連勝 搶占分組第1

黃品蓁19日替中華隊貢獻11分。(中華奧會提供)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

中華女籃提前宣告搶下雅加達-巨港亞運預賽分組第1席位！儘管19日上半場小遇亂流，中華女籃仍在第3節打出19比2瘋狂攻勢，終場84比61轟翻印度，取得預賽3連勝，提前宣告搶下A組第1席位晉級，8強對手還不確定。

中華女籃上半場並未打得如同預期一樣輕鬆，反而意外陷入苦戰，儘管始終保持小幅領先優勢，卻無法擺脫印度糾纏，打完上半場，中華隊僅以33比28領先，雙方罰球次數相當懸殊，中華隊上半場僅罰1次，印度罰了17次。

幸好來到下半場，中華女籃終於發揮應有實力，尤其「雙箭頭」彭詩晴、黃品蓁開始發威，搭配黃凡珊、陳晏宇兩人的三分外線，攜手幫助中華隊打出誇張的19比2攻勢，一口氣擴大中華隊領先差距來到19分，比賽大局底定。

中華女籃12名上場球員都有得分進帳，其中得分最高的仍是彭詩晴，她全場投7中6，貢獻14分、5助攻、2籃板及3抄截，「法拉利」陳晏宇也有13分、5助攻，黃品蓁11分、5籃板與4助攻，吳盈潔與陳鈺君各有9分。

目前中華女籃僅剩1場預賽沒打，時間將在21日晚上7點30碰上地主印尼，中華女籃預賽4戰全勝晉級機會很高，只是闖過8強這關並不困難，準決賽應會碰上強敵日本，屆時才是中華女籃本屆亞運的最大考驗。

(中時電子報)

辛辛那提網賽》「費爸對喬帥」 … MLB》大谷翔平練投20球 下次將面…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。