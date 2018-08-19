美媒：殲16將全面形成戰鬥力 強化大陸遠端打擊能力

2018年08月19日 14:01 中時 楊家鑫

面對大陸的崛起，美國一直關注其軍武實力的上升。美國《國家利益》日前報導稱，大陸殲-16雙座多用途戰鬥機即將全面形成戰鬥力。其設計理念與美國空軍波音F-15E「攻擊鷹」戰鬥機相似，將使北京擁有一種遠程打擊戰鬥機。有了這款飛機，解放軍空軍將擁有性能良好的遠端攻擊平台，足以在太平洋地區對美軍及其盟友的軍事基地和其他設施形成威脅。

大陸參考消息網引述美國《國家利益》雙月刊報導指出，瀋陽飛機工業集團生產的殲-16雙座多用途戰鬥機即將全面形成戰鬥力。這是一款仿製俄羅斯蘇-30MK2的先進戰鬥機，其設計理念與美國空軍波音F-15E「攻擊鷹」戰鬥機相似，將使北京擁有一種遠程打擊戰鬥機。不過，目前尚不清楚這款戰機的性能與同類的西方和俄羅斯戰機相比孰高孰低。

報導稱，殲-16配備了功能強大的大陸國產有源相控陣火控雷達。與蘇-27/30戰機家族一樣，殲-16配有一門30毫米口徑航炮，可掛載多種空對空導彈、火箭彈、衛星制導炸彈、反艦導彈以及反輻射導彈。擁有可收放受油口，具備空中加油能力。

報導指出，同時，殲-16裝有兩台渦扇-10「太行」發動機，據稱一台這種發動機的推力可達20050磅（約合9噸），最大加力推力為31500磅。鑒於渦扇-10的技術來自於CFM國際公司生產的CFM-56商用渦輪風扇發動機，這款發動機或許會表現出色。如果大陸能夠完善渦扇-10A的設計和生產，殲-16或許終將成功。特別是如果殲-16的航電系統性能可與西方和俄羅斯媲美的話。

報導認為，擁有可靠的渦扇-10A發動機和良好航電系統的殲-16可以在掛載大量精確制導武器的情況下，對敵人進行遠端奔襲，讓北京獲得遠端打擊能力。有了這款飛機，解放軍空軍將擁有性能良好的遠端攻擊平台，足以在太平洋地區對美軍及其盟友的軍事基地和其他設施形成威脅。

(中時 )