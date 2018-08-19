韓旅遊界活水 赴韓中國遊客6月增49％

首爾夜景-宇宙星光花園。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

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網友認為，明洞逛起來跟西門町沒什麼兩樣。圖為首爾市著名的明洞購物商圈。（資料照／中新社）

因薩德反飛彈系統影響中國遊客赴韓，已經漸漸回溫。今年6月赴韓旅遊的中國遊客人數為379891人，比2017年6月增長49%。不過，今年的最新數據仍遠低於2016年6月的758534人。

另據《亞洲經濟》消息，今年五一大陸小長假期間，樂天免稅店的中國顧客消費金額也有大幅上漲。假期期間，樂天免稅店整體的銷售額比去年同期增長了45%，其中，中國顧客所占比重達70%。同時期，新世界免稅店的中國顧客消費額增長了95%。

韓國旅遊業界當時分析認為，中國團體遊客雖然還沒有回歸，但購買力強的自由行遊客人數不斷增長，給低迷的流通業帶來了生機。未來，韓國流通業將全力吸引中國散客購物。

反觀去年的數據，韓國業界和各免稅店的業務報告稱，在韓國免稅店業排名第一的樂天免稅店去年銷售額為5.4539兆韓元，比前一年同期減少10億韓元;營業利潤為25億韓元，較前一年的3301億韓元銳減99.2%，創歷史最低水準。報導說，多個因素造成樂天免稅店業績低迷，主要是薩德風波致赴韓中國遊客銳減，以及仁川機場免稅店租金上漲等。

據韓聯社消息，韓國企業界表示，韓國零售商正加快吸引更多中國消費者，韓國最大的免稅運營商樂天免稅店稱，已與中國線上支付平台簽署合作協議，將開展聯合促銷活動。

(旺報 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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