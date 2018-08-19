情侶烙友攜毒各開趴 破冰同歡全被抓

2018年08月19日 12:56 中時 蔡依珍

情侶開房吵架各招友人來開趴，桃警一口氣逮12人。(蔡依珍翻攝)

情侶開房吵架各招友人來開趴，桃警一口氣逮12人。(蔡依珍翻攝)

情侶開房吵架各招友人來開趴，桃警一口氣逮12人。(蔡依珍翻攝)

情侶開房吵架各招友人來開趴，桃警一口氣逮12人。(蔡依珍翻攝)

余姓男子七夕隔天和女友上摩鐵，沒想到發生爭吵，2人分別找來其他友人開趴，開了4間小包廂不夠嗨、最後全都聚集總統包廂，桃園警方執行青春專案臨檢，當場搜出K他命、毒糖果等毒品超過1公斤，一口氣將12人依毒品罪嫌送辦。

28歲余男18日晚和鄧姓女友到桃園區一間汽車旅館補過七夕情人節，沒想到一言不合發生激烈爭吵，一怒跑到隔壁再開一間房，號召友人來開趴，鄧女也不甘獨守空閨，也找來友人玩樂，結果一個拉一個，2間包廂不夠用，開到4間包廂，最後余男和鄧女破冰，5女7男全都聚集在大包廂同歡。

桃園警分局中路所長黃仲玟在暑假青春專案期間執行「安居緝毒」，臨檢摩鐵時，正好遇到30歲的游女和27歲的簡女從包廂走出，準備要回小包廂拿包包，身上卻散發濃濃K他命味，黃仲玟聞到，立刻將2女攔下，在她們帶領下進入房間，當場查獲余男等8人在狂歡，又在一行人指引下，在隔壁房查獲正在吞雲吐霧的2男。

警方最後在5個房間和12人的身上、車上，搜到k他命、毒品水果包、一粒眠及梅片等各式毒品，總重超過1千公克，12人都坦承吸毒，為了轉換心情各自帶著毒品來開趴，警訊後依違反毒品危害防制條例，將一行人全數送辦。

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(中時 )