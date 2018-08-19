康台生拜會郭英聲聘請他為臺北攝影節顧問

臺北國際攝影節藝術總監康台生（左）拜會JAMEI CHEN藝術總監郭英聲（右），敦聘郭英聲為攝影節顧問。（鄧博仁攝）

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2018臺北國際攝影節即將於10月18日舉行，日前中華攝影藝術交流學會理事長、臺北國際攝影節藝術總監康台生教授，到天母另空間拜訪JAMEI CHEN藝術總監郭英聲，並當面聘請郭英聲老師為此屆攝影節顧問及臺北國際攝影節新銳獎評審主席，除此也就攝影節交換許多意見。郭英聲老師他拍照快，開車快，放槍快且準，講話速度快，也爽快的答應了這次所有邀請。

JAMEI CHEN藝術總監郭英聲的辦公室緊鄰綠意盎然的中山北路，他習慣坐在辦公室靠窗的沙發上，也習慣抱著陪伴他數十年的泰迪熊。陽光從百葉窗間透進來，郭老師拿出書架上珍藏的原版細江英公《薔薇刑》，指著集子上細江英公與三島由紀夫的雙簽名，說這一本原版書連細江英公自己都沒有啊！再來翻閱著50歲當年送給自己的大開本Helmut Newton攝影集生日禮物……等，這是郭英聲老師遇見許久不見的老朋友會做的事。

午餐時間郭老師聊的不是攝影，而是他的品味、美食、音樂，時而巴黎，時而台灣，有時又到了日本……這些都是他生長與熟悉的地方，從不設定主題拍攝的他，靈感總是來自於生活中的一撇。「影像的力量，存在於一眼瞬間的震動」就像他常提的這句話般。

2018臺北國際攝影節主題為《拓》（borderless），攝影節藝術總監康台生邀請了國內外許多知名策展人，規劃融合了國際視野的《大洋的彼岸——拉丁美洲攝影家聯展》、《東北亞當代攝影聯展》；關於本土的《台灣當代攝影——境外．內爆》、《報導攝影主題展——深耕》；跨界攝影的《跨領域特展：藝人攝影展——星光人家》；也有向下扎根所企畫的《新銳獎徵件展》及《小小攝影家——全國國小學童攝影比賽》等主題展等。臺北國際攝影節的舉辦，正是開拓台灣當代攝影的風貌與趨勢，康台生與郭英聲老師兩人的見面都企盼著這個由民間所舉辦的攝影節，能獲得更多公部門或企業的支持，並引起更多廣大的迴響。

新銳獎及小小攝影家徵件等更多活動訊息詳見

https://www.facebook.com/2016TAIPEIPHOTO/

(中時 )

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