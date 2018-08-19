亞運》游泳選手變明星是一絕 台灣選手掃到颱風尾

中國大陸游泳選手孫楊出賽排場儼然「大明星」。（陳志祥攝）

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雅加達亞運的中國游泳選手孫楊已經不是游泳選手而是「明星」，他的出賽總有啦啦隊在場邊高聲呼喊，賽後還有打燈專訪，倒楣的是台灣選手掃到「颱風尾」，安廷耀在男子200公尺自由式預賽因而游出1分52秒38慘遭淘汰！

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中華游泳隊今（19）日上午出賽男子200公尺自由式、100公尺仰式、100公尺蝶式與女子100公尺蛙式，結果只有男子選手王冠閎在200蝶進出1分58秒73，晉級晚上的決賽；其他選手安廷耀、莊沐倫、林姵彣無緣決賽。

上午男子第1項比賽是男子200公尺自由式，安廷耀成了第1個「倒楣鬼」，他被中國大陸選手孫楊的影響，比賽過程想要追上身旁的孫楊、反而打亂自己的節奏，最後50公尺無力追趕，只游出1分52秒38，分組排名第5。

游泳選手如果被對手帶走節奏，直接影響思慮，將會打亂自己的配速，安廷耀表示，可能自己大比賽較無經驗，表現不夠穩定，不是對手實力強而是自己的問題。

中華隊原本寄望林姵彣的女子100公尺蛙式搶進決賽，她個人最好成績是1分08秒60，今天游出1分09秒63成了「落選頭」，以預賽第9名成績淘汰，她說，她以為自己準備好了，可是受到旁邊日本選手干擾，抓不到節奏。

中國大陸「游泳明星」孫楊在眾多啦啦隊加油聲促簇擁下，男子200公尺自由式游出1分47秒58拿到分組第1、並以預賽第1晉級決賽。

(中時 )

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