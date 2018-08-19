鄭元暢集訓12小時踢館《新舞林大會》 楊丞琳激動到想哭

2018年08月19日 13:42 中時 林淑娟

鄭元暢為踢館《新舞林大會》集訓國標舞。（最大國際娛樂）

鄭元暢踢館《新舞林大會》。（最大國際娛樂）

鄭元暢踢館《新舞林大會》。（最大國際娛樂）

鄭元暢踢館《新舞林大會》。（最大國際娛樂）

鄭元暢與劉嘉玲、蔣欣拍攝完《半生緣》後化身為旅遊博主環遊世界，一開工戲劇綜藝馬不停歇，在北京衛視以及優酷熱播的《合伙人》剛結束，緊接著本週日即將要當神秘嘉賓踢館東方衛視《新舞林大會》，零舞蹈基礎的鄭元暢會去踢館，除了10幾年老朋友楊丞琳嚇到以外，連鄭元暢本人也覺得去了一趟驚奇之旅，現在想到都還會失眠。

《新舞林大會》自開播以來備受關注，許多藝人如言承旭、楊丞琳、汪東城紛紛為了這個節目披露難得的舞姿，鄭元暢是在錄製前一天才接到通知要參與錄影，一個晚上研究各式舞蹈跟節目組反覆討論決定要挑戰現代探戈，隔天一抵達上海就馬不停蹄接受僅有12小時的高度訓練，手長腳長又沒有任何國標舞基礎的鄭元暢也獲得老師的讚賞：「鄭元暢雖然沒有任何舞蹈底子，但是他學舞學的很快也很認真，他是練到最晚，隔天比賽又是最早到的！」

身為神秘嘉賓的鄭元暢被節目組要求封口，他表示：「明明有很多認識的朋友在比賽裡面，但是又不能跟他們說我也來了，要給他們一個驚喜，其實還蠻符合我雙子頑皮的個性的！」在錄影現場相遇老朋友楊丞琳後，楊丞琳也驚訝問：「小綜怎麼會來？！我認識他這麼久，從來都沒有覺得跳舞是跟他有關係的，真的太太太驚訝了！他好有勇氣喔！」並表示看到他表演的時候，她其實真的很想哭。究竟鄭元暢讓老朋友差點落淚的舞蹈表現如何？今（19日）晚上21點在東方衛視就會揭曉！

(中時 )