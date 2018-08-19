台鐵秋季郵輪列車 水陸輕鬆遊

台鐵下月推出郵輪式列車旅遊套裝行程，可選水陸不同玩法。（台鐵提供）

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台鐵9月將有兩場次郵輪式列車行程，供民眾選擇。（台鐵提供）

台鐵下月推出郵輪式列車旅遊，9月開行「樂遊大鵬灣．水陸輕鬆選」2天或「關山大地糧倉．池上花海3天」套裝行程，除了暢遊大鵬灣，還有紅樹林獨木舟、極限卡丁車等自選行程，皆包含交通、食宿、景點參觀與專人導覽等，即日起開放訂票至額滿或開車前3日止。

台鐵郵輪式列車「樂遊大鵬灣．水陸輕鬆選」2天行程，將從台北、桃竹等地出發，行經崎頂子母隧道、白沙屯、蓮池潭、大鵬灣，九曲堂、鳳儀書院，一路玩到南部，水陸玩法皆有。

另外，台鐵也於中秋連假9月22至24日開行「關山大地糧倉．池上花海3天」行程，除造訪東部可愛的瑞穗乳牛車站及繪圖本的宜蘭車站外，還有百花拼貼構成的「池上花海」，更適合喜歡靜態旅行的旅客，騎著單車遊覽花東縱谷美景，欣賞田野間的萬里長城，感受最愜意的夏末風情。

台鐵表示，郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾是一項超質的選擇。

有關訂票及詳細行程資訊，可參考台鐵網頁，或洽協力廠商易遊網旅行社；上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，以台鐵局官網公告資訊為準。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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