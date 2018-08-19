米其林一星了凡 進軍中壢大江

了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。(呂筱蟬攝)

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呂筱蟬
了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。(呂筱蟬攝)
了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。(呂筱蟬攝)
了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。(呂筱蟬攝)
了凡油雞飯‧麵招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨。(呂筱蟬攝)
了凡創辦人陳翰銘。(呂筱蟬攝)

來自新加坡且打破米其林百年傳統世界首家摘星小販，自2016年至2018年連續三年獲得新加坡米其林一星的「了凡油雞飯‧麵」，在2016年進軍台灣後，今年第五家分店將進駐桃園市的中壢大江國際購物中心美食街，於8月19日正式開幕，展現平民米其林的魅力！除了招牌必吃的油雞、叉燒、燒肉等主食，更因應商圈消費生態需求，推出套餐組合，相信米其林熱潮將繼續延燒。

蟬聯三年獲頒米其林一星的「了凡油雞飯‧麵」招牌四大菜色：油雞、叉燒、燒肉、排骨，其中又以油雞最受矚目。油雞，選用台灣本土肉雞，肉質軟嫩鮮甜，搭配由當歸、八角等中藥材獨門調配的醬料整隻熬煮，讓雞肉完整吸收，外皮呈現油亮的焦糖色光澤、肉質滑嫩多汁。

叉燒選用肥、瘦肉分明的豬肉，再用獨門醬料長時間醃漬後，以高溫炙烤到焦脆，肉質厚實、口感焦甜。燒肉保留充滿膠質的豬皮，及少許軟骨，用獨門醬料費時醃漬，及高溫烤爐燒至表皮金黃酥脆，外酥內嫩。排骨以整片的完整排骨火烤，微辣略帶焦香，十分開胃。

因應中壢大江美食街店型需求，菜單以套餐方式呈現，單點主菜再以銅板價加購小菜或飲料，讓消費者可以親民的價格就能品嘗米其林星級美味。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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