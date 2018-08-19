西馬隆颱風對台無影響 下周全台有雨

昨晚形成的輕度颱風西馬隆，和蘇力颱風一樣，對台灣都沒有直接影響。（取自中央氣象局）

友善列印
中時
游昇俯

第20號颱風西馬隆昨天（18日）晚間形成，因距離較遠，對台灣沒有直接影響。今日天氣主要受西南風影響，南部地區整天容易有短暫陣雨及雷雨，中央氣象局已發布大雨特報，北部地區則以午後雷陣雨為主。下周台灣持續在大低壓環境內，天氣不穩定，整周皆有雨，週四以後雨水還會更多一些，須特別留意。

中央氣象局預報員程川芳表示，今日全台天氣不穩定，受到西南風影響，南部地區整天不定時有短暫陣雨、雷雨發生機會；中部地區、東半部及基隆北海岸，也有不定時短暫陣雨；北部地區則是多雲，午後才有雷陣雨，但局部地區會有大雨、豪雨狀況。他說，今明兩天天氣類似，以南部最不穩定。

氣象局提醒，在山區、溪邊及河谷地區活動，若遇劇烈降雨，須注意坍方、落石及溪水暴漲的可能，低窪地區應慎防淹水。程川芳說，白天氣溫約在32度到34度之間，南部因雨水較多、溫度較低，約在31度左右。

此外，昨晚形成的輕度颱風西馬隆，因距離台灣有3千多公里，故沒有直接影響，目前往日本南方海面前進中。程川芳表示，先前的蘇力颱風則繼續朝琉球群島、東海方向，往韓國前進，對台灣也沒有直接影響，但明晚到周三，東半部、恆春半島、北部及馬祖一帶海面，會有長浪發生。

程川芳說，下周台灣仍在大低壓環境之中，整體氣候不穩定，西南風持續為中南部帶來陣雨、雷雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，周四起，西南風帶上來的水氣還會再增加一些。

(中時 )

康台生拜會郭英聲聘請他為臺北攝… 防治登革熱 新北雙溪動員大掃除

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。