西馬隆颱風對台無影響 下周全台有雨

2018年08月19日 13:59 中時 游昇俯

第20號颱風西馬隆昨天（18日）晚間形成，因距離較遠，對台灣沒有直接影響。今日天氣主要受西南風影響，南部地區整天容易有短暫陣雨及雷雨，中央氣象局已發布大雨特報，北部地區則以午後雷陣雨為主。下周台灣持續在大低壓環境內，天氣不穩定，整周皆有雨，週四以後雨水還會更多一些，須特別留意。

中央氣象局預報員程川芳表示，今日全台天氣不穩定，受到西南風影響，南部地區整天不定時有短暫陣雨、雷雨發生機會；中部地區、東半部及基隆北海岸，也有不定時短暫陣雨；北部地區則是多雲，午後才有雷陣雨，但局部地區會有大雨、豪雨狀況。他說，今明兩天天氣類似，以南部最不穩定。

氣象局提醒，在山區、溪邊及河谷地區活動，若遇劇烈降雨，須注意坍方、落石及溪水暴漲的可能，低窪地區應慎防淹水。程川芳說，白天氣溫約在32度到34度之間，南部因雨水較多、溫度較低，約在31度左右。

此外，昨晚形成的輕度颱風西馬隆，因距離台灣有3千多公里，故沒有直接影響，目前往日本南方海面前進中。程川芳表示，先前的蘇力颱風則繼續朝琉球群島、東海方向，往韓國前進，對台灣也沒有直接影響，但明晚到周三，東半部、恆春半島、北部及馬祖一帶海面，會有長浪發生。

程川芳說，下周台灣仍在大低壓環境之中，整體氣候不穩定，西南風持續為中南部帶來陣雨、雷雨，其他地區則以午後雷陣雨為主，周四起，西南風帶上來的水氣還會再增加一些。

(中時 )