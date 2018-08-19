防治登革熱 新北雙溪動員大掃除

2018年08月19日 14:00 中時 張穎齊

新北市雙溪區公所號召12個里展開蚊媒孳生源清除防治大掃除。（雙溪區公所提供）

新北市政府為有效防治登革熱，將昨（18）日訂為全市防蚊日，雙溪區公所配合於當天上午8時30分至11時，由區長劉新民指揮所轄里辦公室、宮廟、活動中心、公園等場所，展開蚊媒孳生源清除防治措施總動員。

此活動由新北勢29區的區公所號召在地里長、里民、環保志義工，清潔隊及衛生所共同攜手合作，並邀請所有的市民一起來共襄盛舉，重點就是清除屋內外的積水容器，以杜絕病媒蚊孳生，由各區區長督導各里孳清執行情形並同時作衛教宣導，最後於12時前回報孳清成果後落幕。

雙溪區12個里對此展開蚊媒孳生源清除防治大掃除，由區公所、環保局雙溪清潔隊、雙溪衛生所、各里志工及社區民眾加強環境清潔大掃除，並教育民眾依照「巡、倒、清、刷」4步驟巡查並清除家中內外積水容器，以減少病媒蚊孳生源。環保局清潔隊將擴大對區內公園、水溝、公廁、市民有機農園及苗圃等孳生源將進行預防性噴藥消毒作業。

新北市政府表示，此次發起全市共1032里的孳生源清除活動，也是希望能讓新北市每一戶、每一條巷道及任何一個可能產生孳生源的角落都能徹底清除，惟有清除孳生源才能有效消滅病媒蚊，才能防治登革熱的擴散。

(中時 )