小英高興什麼？張善政：不拚經濟 23K將成低薪代名詞

前行政院長張善政質疑，這次基本工資調漲定案，其實是勞方、資方、政府三輸局面。（資料照片 許素惠攝）

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中時電子報
/綜合報導

日前勞資議定調整基本工資為23100元，府院喜孜孜地宣布22K低薪代名詞走入歷史，但前行政院長張善政質疑，政府再不努力拚經濟，23K將成為低薪新代名詞，蔡英文總統實在沒什麼好高興的。

張善政在臉書上指出，會後企業資方表示，人力成本提高，可能要縮減聘用的專職人力，並稱物價上漲迫在眉睫，而勞方代表在9小時冗長協商後生氣離開會場。張善政強調，這是個三輸的場面，一點都不值得高興。如果不能奮力拚經濟，「23K將會變成另一個新的低薪代名詞，蔡總統也沒什麼好驕傲的」。

張善政提到，當年閣揆毛治國任內要調整基本工資時，他問了一個好問題：「有追蹤過去調整基本工資的效果嗎？」礙於協調會議在即，張善政並沒有多餘時間透過數據作分析。

張善政認為，基本工資和時薪調漲審議問題，要擺脫勞資政府3輸局面，其實可透過大數據來分析6個問題：

一、歷年調整基本工資後，因為低於門檻而拉高薪資，或水漲船高效應間接調薪的低薪階級，有多少人？

二、這些調薪的勞工，都是在哪一些行業？

三、主要調薪行業的專、兼職就業人口，如何變化？

四、整體來說，勞工有因此拿到更多的薪資嗎？幅度如何？

五、調整薪資的主要行業，後來銷售與服務漲價幅度與營收影響如何？

六、工資調整後，在貧窮線下的勞工人數有變少嗎？

張善政指出，這兩年蔡政府已經有太多的案例，事後都被打臉或髮夾彎。現在該是回歸專業與理性，用數據資料做客觀事前政策評估的時刻了。不過，他也自問「不知我對政府這樣的要求與期待，有過份了嗎？」

(中時電子報)

文章來源：張善政臉書

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