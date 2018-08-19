國民黨全代會 吳敦義批蔡英文違背「維持現狀」諾言

2018年08月19日 14:01 旺報 潘維庭

國民黨19日舉行第20屆第2次全國代表大會，黨主席吳敦義致詞時表示，緬懷60年前在金門發生的八二三砲戰，不僅保衛金門，也維護中華民國台灣的安全，他對當年犧牲奉獻的先烈先賢表達崇高感謝。吳敦義也批蔡英文違背「維持現狀」諾言。

吳敦義也提到，因為有這樣的歷史教訓，「我們知道戰爭是殘酷、血腥的，所以一定要努力把內政做好、讓外交平順，非常重要的是兩岸和平永續發展，這是中國國民黨不變的使命與任務」。

吳主席指出，蔡英文女士兩次競選總統都向國民宣布，說當選後一定會維持現狀，所謂維持現狀當然指的是內政要拚經濟，讓國家繁榮富庶，拚和平穩定的兩岸，使兩岸關係能發展良好，但她這次當選總統之後，違背自己的諾言。

他強調，蔡總統用霸道獨裁心態治理中華民國，也顯示出她缺乏執政能力。2008年，馬英九前總統執政八年，曾經遇到2008年世界金融風暴與危機，迅速強健體質、大家拚經濟，2009年締造10.63%的經濟成長率，國家競爭力方面，2010年達到IMD瑞士洛桑國際管理學院在全球國家競爭力評比中，一舉進步15名，達到第8名，2011年更進步到全球第6名，IMD還有分組評鑑，兩千萬人口以上經濟體或國家，中華民國台灣是名列全世界第2名，僅次於美國；相對於蔡政府的評比已經落到全球第17名，名次逐年降低，「所以拚經濟、愛國民，還是中國國民黨比較棒。」

(旺報 )