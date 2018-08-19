母湯啊！她雞排珍奶吃出大腸癌 化療竟還想吃

台中一婦人愛吃雞排、珍奶罹大腸癌。(圖／中時資料庫)

友善列印
中時電子報

台中一名婦人天天吃雞排、喝珍奶，甚至2個星期沒排便，直到腹脹難受才看醫生，經檢查發現已罹患大腸癌第4期，須用大腸支架撐開婦人腫瘤阻塞處，以利排便，之後再手術切除腫瘤和數10公分的腸道，以及接受化療，沒想到婦人竟問何時可開始吃雞排、珍珠奶茶？讓醫師好無耐，頻頻叮嚀婦人，愛惜性命，別再吃高油、高糖食物。

《自由時報》報導，收治這名婦人的中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科醫師許倍豪說，這名婦人挺著大肚掛急診時，護理人員還以為她快要臨盆，經檢查，主要是婦人的癌症腫瘤約10公分大，完全阻塞腸道，導致糞便無法通過，大腸整個塞滿大便，大腸腫成4倍大。

經他利用大腸支架撐開婦人腫瘤阻塞處，以利通便，待腹脹、腹便消除後做微創腹腔鏡手術，連同支架切除腫瘤和數10公分的腸道接著做化療，沒想到，婦人竟還問何時可以開始吃雞排、珍珠奶茶？讓他很無言，叮嚀婦人愛惜性命，別再吃高油、高糖食物。

根據衛福部統計，台灣地區大腸癌發生、死亡人數，已居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位，主因是國人飲食攝取過多紅肉及缺乏運動。國健署也表示，由於大腸癌早期無症狀，許多人不知罹病，應可藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療。

(中時電子報)

小英高興什麼？張善政：不拚經濟… 麥克風少年尋找夜市好聲音 意外…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。