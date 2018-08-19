母湯啊！她雞排珍奶吃出大腸癌 化療竟還想吃

2018年08月19日 14:00 中時電子報 戴安瑋

台中一名婦人天天吃雞排、喝珍奶，甚至2個星期沒排便，直到腹脹難受才看醫生，經檢查發現已罹患大腸癌第4期，須用大腸支架撐開婦人腫瘤阻塞處，以利排便，之後再手術切除腫瘤和數10公分的腸道，以及接受化療，沒想到婦人竟問何時可開始吃雞排、珍珠奶茶？讓醫師好無耐，頻頻叮嚀婦人，愛惜性命，別再吃高油、高糖食物。

《自由時報》報導，收治這名婦人的中山醫學大學附設醫院肝膽消化外科醫師許倍豪說，這名婦人挺著大肚掛急診時，護理人員還以為她快要臨盆，經檢查，主要是婦人的癌症腫瘤約10公分大，完全阻塞腸道，導致糞便無法通過，大腸整個塞滿大便，大腸腫成4倍大。

經他利用大腸支架撐開婦人腫瘤阻塞處，以利通便，待腹脹、腹便消除後做微創腹腔鏡手術，連同支架切除腫瘤和數10公分的腸道接著做化療，沒想到，婦人竟還問何時可以開始吃雞排、珍珠奶茶？讓他很無言，叮嚀婦人愛惜性命，別再吃高油、高糖食物。

根據衛福部統計，台灣地區大腸癌發生、死亡人數，已居所有癌症發生率及死亡率的第2位及第3位，主因是國人飲食攝取過多紅肉及缺乏運動。國健署也表示，由於大腸癌早期無症狀，許多人不知罹病，應可藉由定期接受篩檢而早期發現早期治療。

(中時電子報)