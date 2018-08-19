高爾夫》倒楣！ 觀眾被選手球桿K到 濺血縫6針

2018年08月19日 14:15 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

美國職業高爾夫巡迴賽PGA次級的威巡賽（WEB.com），上星期五在美國奧勒岡州波特蘭的賽事，出現一個少見的意外，美國選手史塔德勒（Kevin Stadler）對自己的表現失望敲打球桿，鬆脫的桿頭飛到觀眾席打到一名球迷的頭，這名不幸的球迷送醫縫了6針後出院回家休養。

威巡賽高層波普（Orlando Pope）透過電訪表示：「這是很罕見的意外，史塔德勒也嚇了一大跳，他在比賽中遇到麻煩，也對這個意外感到難過，很擔心受傷球迷的情況。」

現年38歲的史塔德勒是1982年高球四大賽之一名人賽冠軍、「海象」克雷格‧史塔德勒（Craig Stadler）的兒子，最終在威巡賽本季最後一場例行賽、波特蘭公開賽提前遭到淘汰，賽後並未接受訪問。

和史塔德勒同組出發的米奇爾（Shaun Micheel）透過臉書表示：「當時我低著頭，史塔德勒的桿頭就飛過去，打到我右方的觀眾，我看到這位不幸的觀眾流很多血，我們陪著他大約15分鐘，直到醫護人員抵達。」

米奇爾並說：「史塔德勒內心也很不好受，我們也希望他能打起精神，他絕對不是害觀眾受傷，我們都被球桿斷掉後飛了這麼大一段距離嚇到，這也讓我們知道丟擲或毀損球桿有多危險，大家都因為這件是學到經驗。」

(中時電子報)