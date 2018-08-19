吳敦義：留林為洲一線生機 否則連明年機會也沒有

2018年08月19日 14:04 中時 周毓翔 、 劉宗龍

國民黨立委林為洲宣布脫黨參選新竹縣長，造成藍營竹縣分裂，對於縣黨部及考紀會決議開除林為洲黨籍，國民黨主席吳敦義表示他之所以留林「一線生機」，沒提給中常會，「『這一位先生』（林為洲）你們也了解，曾經有他幾個夥伴勸阻，可是他又那樣，另外還有院長級的也勸阻，他還是變了，但我們終究要留一線生機，如果開除了，他連明年的機會都沒有。」

吳敦義說，「如果他（林為洲）這次能完全配合黨的紀律，明年應該還有機會繼續做現在工作（立委）的目標，所以我為了保留這一線機會，常會在上週三沒有通過，這就是我們每一個人都應該留下最後機會，讓他轉圜。」

對於新北市長朱立倫認為應該盡最大努力團結勝選，吳敦義則反問，「什麼叫努力協調？蛤？為什麼還有什麼『努力』？難道要陣前換將嗎？不可能的事情，不可能啊！」

吳敦義説，應該先問綠營，有那麼大的資源、權力可以下去，綠營就沒有紛爭嗎？當然也有啊，前副總統呂秀蓮就憤而脫黨，嘉義縣長張花冠的副縣長也要選到底，前台南縣長蘇煥智也脫黨參選，前立委許忠信也是脫黨參選，「這些本來在20幾個縣市當中，都難免會發生一些嘛！」

吳敦義反問，民進黨有那麼大權力跟地位可以分配給這些人當部長或是什麼的，要他們不要亂，連他們有那麼大的權威資源都不能完全擺平到零問題，「我們有什麼能力？」，就是靠道義、情感跟黨的忠貞，「如果已經做過各種努力，沒辦法做到一百分，那也只能奮戰，各盡其力。」

(中時 )