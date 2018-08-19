麥克風少年尋找夜市好聲音 意外變粉絲見面會

「麥克風少年」小蘇尋找夜市好聲音，18日前進高雄瑞豐夜市。（柯宗緯攝）

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「麥克風少年」小蘇尋找夜市好聲音，18日前進高雄瑞豐夜市。（柯宗緯攝）
「麥克風少年」小蘇尋找夜市好聲音，意外變成粉絲見面會。（柯宗緯攝）
「麥克風少年」小蘇尋找夜市好聲音，意外變成粉絲見面會。（柯宗緯攝）

還記得他嗎？靠賣K歌「麥克風」打響名號的少年「小蘇」蘇友謙，最近他聯手豪記唱片推出「麥克風少年 X 豪記唱片─尋找夜市好聲音」，18日前往高雄瑞豐夜市，結果意外變成個人的粉絲見面會，吸引大批人潮參加活動，還有人說他神似韓國藝人李敏鎬。

年僅18歲的麥克風少年「小蘇」蘇友謙，繼日前舉辦「聽籟無線K歌麥克風音響」狂賣7萬台慶功宴，獲得消費者與粉絲熱烈好評，這回將全台走透透，發掘隱藏在夜市的素人們，不為人知的好歌聲。

小蘇說，當初會想到這個活動，主要是因為聽籟無線K歌麥克風音響，在市面已熱銷7萬台，又具備強大的虛化人聲功能，小蘇靈機一動，想說何不將商品拿到夜市推廣，用最親民的體驗方式，讓大家一起來看人唱歌體驗麥克風，並實際感受音質、音量，以及虛化功能等。

他提到，與第一代麥克風的差別，並希望藉此突破第一代的總銷量，引領隨身k歌時代；而他將這個想法告知給豪記唱片的工作人員時，也獲得豪記唱片的認可，願意授權歌曲版權，讓小蘇直呼真的非常謝謝，與感恩豪記唱片的支持。

昨晚首波活動在高雄瑞豐夜市舉行，當天現場開放15位素人報名，使用獻唱豪記唱片旗下歌手歌曲，不但每位參加者都能得6百元的獎金，活動結束還有機會透過抽獎，得到價值2588元的聽籟無線K歌麥克風音響。

(中時 )

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